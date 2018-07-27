Море шаров, рыдания сестры, еж и столик визажиста в подарок: как празднует 7-летие старшая дочь Джигана и Самойловой

Море шаров, рыдания сестры, еж и столик визажиста в подарок: как празднует 7-летие старшая дочь Джигана и Самойловой 27 июля старшей из троих дочерей рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой Ариеле исполнилось 7 лет.

У себя в Instagram Оксана Самойлова уже начала делиться трогательными сториз о дне рождения малышки. Она показала, как Джиган поздравил Ариелу — под морем из шаров вручил дочери букет цветов и показал подарок — оснащенный всем необходимым стол визажиста. Правда, подарок отчего-то расстроил среднюю сестру Лею:

Показала Самойлова и другой «подарок», найденный Джиганом во дворе: Ариела, Лея и Майя были невероятно рады маленькому ежику, пришедшему в семью накануне дня рождения девочки.

Ручаемся, что от таких подарков не отказались бы и многие более взрослые девушки!

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Фото:Instagram