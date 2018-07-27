Сам себе босс. Директор департамента экономики Ямала рассказала о новых возможностях для старшего поколения

Светлана Гусева , директор департамента экономики ЯНАО, на брифинге в ИА «Север-Пресс» сообщила, что на Ямале становится всё более востребованным сегмент социальных работников старшего поколения. Как вклад в актуальную проблему сейчас ямальский окружной департамент экономики разрабатывает специальный кейс.

«Правовая среда позволяет любому гражданину, решившему заняться социальной деятельностью, быть поставщиком таких услуг и участвовать в осуществлении государственного заказа на соответствующую потребность, — пояснила она. — Помимо этого можно и самостоятельно реализовать себя в этом деле. Умудрённый опытом человек, очевидно, будет более благоприятным собеседником, компаньоном тем, кто нуждается в таком виде помощи».

В ямальской структуре — Центре инноваций в социальной сфере, приступили к описанию последовательности действий для тех, кто собирается заняться такой деятельностью. Для них будет оказываться специальная финансовая и консультационная помощь.

«Само осознание того, что ты сам себе босс, даёт понимание самореализации и жизненной устойчивости, самодостаточности и перспектив», — пояснила Светлана Гусева.

Рынок труда развивается, и активно видоизменяется спрос на нестандартные области применения. Светлана Гусева отметила, что в послании президента был важный посыл о необходимости специального комплекса мер для особого внимания к группе людей старшего поколения.

«Для этого должна быть создана специальная программа, соответствующая инфраструктура, коммуникационные мероприятия для расширения круга общения», — подчеркнула она.

Глава департамента выразила уверенность в том, что новая, пока не декларируемая, пенсионная система, безусловно, поможет улучшению качества жизни этой группы людей.

«Пожилые северяне прекрасно выглядят, но беспокоятся об угрозе сокращения, — назвала парадокс Светлана Гусева. — Их статус в таком возрасте становится неустойчивым. Дискомфорт очевиден, но через преодоление люди развиваются. И это даст косвенный эффект продолжительности жизни, тем более, что в результате пенсионного маневра люди будут более ответственно относиться к своему здоровью. Пройдут годы, и мы оценим этот факт».

Государственные меры для повышения качества жизни, которые сейчас готовятся, позволят им оставаться в социуме, быть активными полноценными единицами общества.