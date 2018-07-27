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Сибиряк вытащил из-под буровой установки гнездо с яйцами. Теперь у него 6 утят
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Сибиряк вытащил из-под буровой установки гнездо с яйцами. Теперь у него 6 утят 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирец Антон Ф. спас от буровой установки утиное гнездо — через полторы недели в самодельном инкубаторе вылупились утята.
По словам мужчины, гнездо с яйцами он нашёл на своём участке, где он строит дом.
«У нас участок за селом Марусино, в коттеджном посёлке «Благое». У нас там стройка идёт. Когда делали разметку под строительство дома, перед рытьём фундамента, практически в центре там вот это гнездо и находилось. Приехали буровики, чтобы сделать скважину, и вот это гнездо оказалось практически под буром. В принципе, мы как сделали: когда утка улетела — буровиков остановили. Решили подождать, когда она вернётся. Прождали полтора часа, но утка так и не вернулась. Полтора часа охлаждения кладки — это уже опасно. Часа через два, я подумал, что дети могут погибнуть, перенёс яйца в машину и включил печку. Потом дома собрал инкубатор из подручных материалов, и вот полторы недели они там лежат. Сейчас вылупились 6 птенцов из 7 яиц», — рассказал корреспонденту НГС Антон.
Сейчас инкубатор и утята находятся дома у Антона — сибиряк ждёт, когда вылупится последний птенец.
«То, что сделал Антон, заслуживает огромного уважения и это прекрасный пример для других людей. Хорошо, когда есть опыт инкубации сельскохозяйственых животных, это во многом помогает в этом деле», — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
По её словам, после того как утята уверенно встанут на ноги и начнут питаться, их подсадят к приёмной матери с утятами схожего возраста.
«Выводок поздний, можно даже сказать, что второй за сезон, но на примете у нас уже есть семьи. Самое важное, чтобы при рождении утята не увидели человека, — у них моментальное запечатление происходит на всю жизнь. Кого первыми они увидят — того и будут считать представителем своего вида и дальше ориентироваться на этот объект как на полового партнёра», — добавила пресс-секретарь ЦРДЖ.
В июне житель Октябрьского района Новосибирска спас выводок из восьми утят, которых бросила на закрытой парковке утка: мужчина нашёл для птиц новую мать.
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