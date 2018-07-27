Ко Дню Крещения Руси представили песочную видеоотрытку

Ксения Симонова представила видеооткрытку из песка к 1030-летию Крещения Руси, сообщает Simonova.tv.

Песочный ролик ведет зрителей к истокам Руси, на берег Днепра, где равноапостольный Князь в сопровождении духовенства простирает руку с крестом над людьми, принимающими крещение в днепровских водах.

«Я считаю эту дату очень важной для нас, — написала художница в сообщении к видео. — Помните, как 1000-летие Крещения Руси начало менять отношение советского общества к вере? Это было 30 лет назад. Я много думаю об этом событии. Что оно дало нам. Как изменило людей».

Смионова поделилась планами на будущее, сообщив, что хочет сделать полноценный фильм о князе Владимире.

Работа над видео проходила в Сербии, где сейчас находится с творческим визитом «песочная» художница.