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Ко Дню Крещения Руси представили песочную видеоотрытку
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Ко Дню Крещения Руси представили песочную видеоотрытку 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Ксения Симонова представила видеооткрытку из песка к 1030-летию Крещения Руси, сообщает Simonova.tv.
Песочный ролик ведет зрителей к истокам Руси, на берег Днепра, где равноапостольный Князь в сопровождении духовенства простирает руку с крестом над людьми, принимающими крещение в днепровских водах.
«Я считаю эту дату очень важной для нас, — написала художница в сообщении к видео. — Помните, как 1000-летие Крещения Руси начало менять отношение советского общества к вере? Это было 30 лет назад. Я много думаю об этом событии. Что оно дало нам. Как изменило людей».
Смионова поделилась планами на будущее, сообщив, что хочет сделать полноценный фильм о князе Владимире.
Работа над видео проходила в Сербии, где сейчас находится с творческим визитом «песочная» художница.
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