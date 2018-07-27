Жили долго и счастливо и не ходили в ЗАГС: разбираемся, почему девушки расхотели идти замуж

Правило из школьной программы по русскому языку «уж замуж невтерпёж», отдающее сексизмом, осталось в прошлом. Нет, на конце этих наречий по-прежнему не пишется мягкий знак, вот только смысл из этой фразы пропал.

Молодежь не торопится выходить замуж или жениться. И, по словам семейного психолога Марии Розенсон, дело не в мужчинах, а в девушках: они стали уж больно независимыми.

— Недовольство сейчас идет не со стороны женщин, а со стороны мужчин, — рассказала Е1.RU Мария. — И, если раньше инициатором консультаций были женщины, то сейчас чаще всего инициатором консультаций становятся мужчины. Одна из причин — это как раз желание заключить брак со стороны мужчины, когда женщина не хочет. И, по статистике, разводы чаще всего стали инициировать женщины. Мужья как раз и приходят на консультацию с вопросом, как сохранить брак. Биологически так заложено, что женщина без мужчины прожить может — ей это сделать легче. Женщины более социально и эмоционально устойчивы. Это не плохо и не хорошо, так предусмотрено природой. Мужчине как раз без женщины психологически сложнее.

Количество разводов растёт, а вступать в брак люди стали намного позже.

— Если раньше возраст вступления в брак — это был возраст студенческий или сразу после института, то сейчас люди в основном стремятся сделать карьеру, — добавила Мария. — Семья — это то, о чём договорились партнёры друг с другом. И сегодня семья — это не то, что было 20 лет назад: мама, папа ребёнок — или расширенная версия с бабушкой и дедушкой. Сейчас очень много и гостевых браков, и международных браков — когда люди живут в разных концах света. Сейчас институт семьи эволюционирует под те потребности, которые есть у людей. Да, сейчас больше индивидуализма и больше самостоятельности, и в первую очередь у женщин. Если раньше женщина зависела от мужчин и в социальном плане, и в финансовом отношении и были ярлыки «старая дева», то сейчас, слава богу, это уходит в прошлое и сейчас большее уважение к личным потребностям и личным увлечениям человека.

Мы спросили наших пользователей из группы «ВКонтакте», почему они не торопятся жениться или выходить замуж, и вот что они ответили.

Виктор Чем более интересен мир, тем меньше народ тянет ограничивать свои возможности. В том числе — браком. Потому институт сожительства и цветет.

Ivan Уже семь лет живём вместе, до свадьбы, думаю, ещё далеко… А что даёт штамп? Обязанности? Так если на самом деле любишь, то и без него сделаешь всё, что угодно.

Юлия У девушек особо нет потребности быть замужем — с голоду, как в старину, никто не помрет.

Аноним Долгое время не мог встретить девушку, с которой хотелось бы связать дальнейшую жизнь, был один совсем, так как не хотелось повторить печальный опыт развода родителей. Недавно встретил, но скоро она уезжает в Чехию на учебу…

Дмитрий Вместе десять лет уже. Не в браке, да и зачем? Менять паспорт, фамилию, куча документов… А так все формально… Женаты… Я папа, плачу алименты. А насчет детей — это дурость: вот сейчас поднакопим, поднимемся — и там заведем. Нет, не заведете. Мы третьего заделали, живя на съемной квартире. Была мысль расписаться и остаться при своих фамилиях, но она как-то растворилась в бытовухе… Вспомнил: как-то сказал ей — выходи за меня. Она сказала — не пойду. Спустя пару лет: а что ты меня замуж не зовешь? А я ей: так я дважды одно и то же не предлагаю.

Наталья Современная девушка, если она не тупая как пробка и имеет образование и профессию, не нуждается в «поддержке и опоре». Да и с развитием интернета и соцсетей все теперь знают, что любофф прекрасна лишь в конфетно-букетной стадии, а потом начинается суровая реальность и партнёры превращаются в бесформенное нечто с абсолютно другим характером и жизненными приоритетами.

Аноним Вышла замуж в 30 лет. Для меня семья — это прежде всего дети. Если с любимым человеком можно жить и не регистрируя брак, то, когда всерьез задумываешься о детях, сразу возникает вопрос, где жить, как воспитать, как дать самое лучшее. В 20 лет, в 25 я понимала, что сама ребенок вчерашний и много дать своему ребенку не смогу. И только к 30, когда повзрослела, обзавелась жильем, решилась наконец выйти замуж. По любви, естественно.

Наталья В декабре будет 12 лет, как мы вместе, есть сын, 3,5 года, не расписаны.

Ольга Я с 18 лет хотела замуж, но мужчин выбирала таких, которые не спешили с предложением. А те, кто звал замуж, приходились не по вкусу. Так и промаялась до 28 лет, а в 30 лет только замуж вышла и родила. Я всегда торопилась замуж, просто не складывалось.

Кирилл Лишение себя свободы. Самого ценного, что есть у человека.

Ульяна Блин, а реально — смысл? Мне, например, 23 года, и мне ещё хочется погулять, а не сидеть дома, обременяя себя домашними хлопотами. Да, свадьба — это круто, но, блин, а что потом-то? Ипотека на всю жизнь, нервы с ребёнком и все прочее? Нет уж, спасибо.

Алина Ребят, мне 38 лет, замужем 17 лет, двое детей-погодков. Было тяжело, но сейчас, глядя на сверстниц, которым хотелось погулять, мне их жаль, потому что им уже этого не хочется и претендентов на замужество уже нет.

Илья Просто смысл от этой печати? Гарантии счастливой жизни она не даёт, а вот бабло выкидывать на это торжество не стоит. Можно найти ему более достойное применение.

Андрей А что если многие просто не хотят впускать в свои отношения государство?

Танюша Люди просто вкусили жизнь! Конечно, зачем все эти проблемы, бытовуха, детские какашки, носки, когда можно жить в своё удовольствие… Время идёт, приоритеты меняются. Хотя смысл жизни как был, так и остался — оставить после себя продолжение. И счастье в этом. От человека зависит, какой будет его семья.

Счастье Есть Психотип «семьи» разрушен, просто многие росли в неполноценных семьях, отсюда и самостоятельность женщин (пример матери), и бесполезность мужчин (отсутствие отца) — это первый момент. А второй момент — всем плевать на всех, каждый думает только о себе!

Sasha В законодательной сфере брак для мужчины — невыгодный шаг.

Юлия Свадьба — это ни фига не круто. Это выброс денег (огромных и часто родительских) на ветер.

Наталья Я вышла замуж, когда решила, что пора заводить детей. Считаю, что дети должны рождаться в браке, в полной семье.

Дарья Как говорится, всех нормальных щенками разобрали — женились и счастливо живут. Те, кто не женится, не предлагают, а девушки сидят и ждут. Не родилась еще девушка, которая бы не хотела замуж за любимого. А вообще… Замуж выйти — не напасть, как бы замужем не пропасть.

Римма Не вижу смысла в данный момент. Я ещё не до конца поняла себя и свою жизнь, зачем принимать такие серьезные решения, пока молод. Имеет смысл выходить замуж раз и навсегда (или не выходить совсем). Об этом стоит думать точно после 30.

Никита Смысла строить семью в этой стране нет, будущее здесь ждёт крайне плачевное. А свадьба, дети — это планирование будущего, а если его нет, молодому поколению остаётся только прожигать свою жизнь, ведь впереди только мрак и работа до смерти.

Starley Мне 38, и я не женат. Дорога свобода, хотя, может, просто не встретилась та самая. Не задавался целью, что надо жениться и побыстрей.

Лидия Первый раз замуж с шикарной свадьбой выходила, второй — просто расписались (грубо говоря, по залету), третий брак гражданский. Восемь лет уже живём, свадьбу изначально договорились сделать на десятилетие знакомства.

Екатерина Диалог с любимым (мы не женаты) накануне вечером: Я: Ура, господин назначил меня любимой женой! Он: Не-не-не, проект находится на стадии согласования. Пока только в первом чтении одобрен. Кто-нибудь подскажет, сколько обычно чтений бывает?

Подскажем: три чтения, потом согласование в Совете Федерации и на подпись президенту.

Анна Да, сейчас свадьба и похороны — дорогое удовольствие. Вот люди и взвешивают всё: или свадьбу отгулять, или за ипотеку да кредиты заплатить. Думаю, многие и рады бы, но…

Светлана До 25 лет была незамужняя. Делали предложение парни несколько раз, но не те люди. В моем представлении мужчина должен быть главой, тем, за кем хотелось бы идти и кого хотелось бы уважать. Отказывалась даже встречаться — была самодостаточная и отношения были ни к чему. А потом встретила того, в ком видела надёжного спутника, которого и уважать, и любить легко. Ни у меня, ни у него не было сомнений в том, что мы нашли нужного человека. А потому и вопроса не возникло, нужно ли в ЗАГС идти. Он предложение сделал — я согласилась. Сменить фамилию, поменять документы, сыграть свадьбу — не такая уж заморочка.

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