Ещё
Жили долго и счастливо и не ходили в ЗАГС: разбираемся, почему девушки расхотели идти замуж
Далее:
Читайте также:
Ещё
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Супермодель осудили за «наряд гопника»

Жили долго и счастливо и не ходили в ЗАГС: разбираемся, почему девушки расхотели идти замуж 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Правило из школьной программы по русскому языку «уж замуж невтерпёж», отдающее сексизмом, осталось в прошлом. Нет, на конце этих наречий по-прежнему не пишется мягкий знак, вот только смысл из этой фразы пропал.
Молодежь не торопится выходить замуж или жениться. И, по словам семейного психолога Марии Розенсон, дело не в мужчинах, а в девушках: они стали уж больно независимыми.
— Недовольство сейчас идет не со стороны женщин, а со стороны мужчин, — рассказала Е1.RU Мария. — И, если раньше инициатором консультаций были женщины, то сейчас чаще всего инициатором консультаций становятся мужчины. Одна из причин — это как раз желание заключить брак со стороны мужчины, когда женщина не хочет. И, по статистике, разводы чаще всего стали инициировать женщины. Мужья как раз и приходят на консультацию с вопросом, как сохранить брак. Биологически так заложено, что женщина без мужчины прожить может — ей это сделать легче. Женщины более социально и эмоционально устойчивы. Это не плохо и не хорошо, так предусмотрено природой. Мужчине как раз без женщины психологически сложнее.
Количество разводов растёт, а вступать в брак люди стали намного позже.
— Если раньше возраст вступления в брак — это был возраст студенческий или сразу после института, то сейчас люди в основном стремятся сделать карьеру, — добавила Мария. — Семья — это то, о чём договорились партнёры друг с другом. И сегодня семья — это не то, что было 20 лет назад: мама, папа ребёнок — или расширенная версия с бабушкой и дедушкой. Сейчас очень много и гостевых браков, и международных браков — когда люди живут в разных концах света. Сейчас институт семьи эволюционирует под те потребности, которые есть у людей. Да, сейчас больше индивидуализма и больше самостоятельности, и в первую очередь у женщин. Если раньше женщина зависела от мужчин и в социальном плане, и в финансовом отношении и были ярлыки «старая дева», то сейчас, слава богу, это уходит в прошлое и сейчас большее уважение к личным потребностям и личным увлечениям человека.
Мы спросили наших пользователей из группы «ВКонтакте», почему они не торопятся жениться или выходить замуж, и вот что они ответили.
Виктор Чем более интересен мир, тем меньше народ тянет ограничивать свои возможности. В том числе — браком. Потому институт сожительства и цветет.
Ivan Уже семь лет живём вместе, до свадьбы, думаю, ещё далеко… А что даёт штамп? Обязанности? Так если на самом деле любишь, то и без него сделаешь всё, что угодно.
Юлия У девушек особо нет потребности быть замужем — с голоду, как в старину, никто не помрет.
Аноним Долгое время не мог встретить девушку, с которой хотелось бы связать дальнейшую жизнь, был один совсем, так как не хотелось повторить печальный опыт развода родителей. Недавно встретил, но скоро она уезжает в Чехию на учебу…
Дмитрий Вместе десять лет уже. Не в браке, да и зачем? Менять паспорт, фамилию, куча документов… А так все формально… Женаты… Я папа, плачу алименты. А насчет детей — это дурость: вот сейчас поднакопим, поднимемся — и там заведем. Нет, не заведете. Мы третьего заделали, живя на съемной квартире. Была мысль расписаться и остаться при своих фамилиях, но она как-то растворилась в бытовухе… Вспомнил: как-то сказал ей — выходи за меня. Она сказала — не пойду. Спустя пару лет: а что ты меня замуж не зовешь? А я ей: так я дважды одно и то же не предлагаю.
Наталья Современная девушка, если она не тупая как пробка и имеет образование и профессию, не нуждается в «поддержке и опоре». Да и с развитием интернета и соцсетей все теперь знают, что любофф прекрасна лишь в конфетно-букетной стадии, а потом начинается суровая реальность и партнёры превращаются в бесформенное нечто с абсолютно другим характером и жизненными приоритетами.
Аноним Вышла замуж в 30 лет. Для меня семья — это прежде всего дети. Если с любимым человеком можно жить и не регистрируя брак, то, когда всерьез задумываешься о детях, сразу возникает вопрос, где жить, как воспитать, как дать самое лучшее. В 20 лет, в 25 я понимала, что сама ребенок вчерашний и много дать своему ребенку не смогу. И только к 30, когда повзрослела, обзавелась жильем, решилась наконец выйти замуж. По любви, естественно.
Наталья В декабре будет 12 лет, как мы вместе, есть сын, 3,5 года, не расписаны.
Ольга Я с 18 лет хотела замуж, но мужчин выбирала таких, которые не спешили с предложением. А те, кто звал замуж, приходились не по вкусу. Так и промаялась до 28 лет, а в 30 лет только замуж вышла и родила. Я всегда торопилась замуж, просто не складывалось.
Кирилл Лишение себя свободы. Самого ценного, что есть у человека.
Ульяна Блин, а реально — смысл? Мне, например, 23 года, и мне ещё хочется погулять, а не сидеть дома, обременяя себя домашними хлопотами. Да, свадьба — это круто, но, блин, а что потом-то? Ипотека на всю жизнь, нервы с ребёнком и все прочее? Нет уж, спасибо.
Алина Ребят, мне 38 лет, замужем 17 лет, двое детей-погодков. Было тяжело, но сейчас, глядя на сверстниц, которым хотелось погулять, мне их жаль, потому что им уже этого не хочется и претендентов на замужество уже нет.
Илья Просто смысл от этой печати? Гарантии счастливой жизни она не даёт, а вот бабло выкидывать на это торжество не стоит. Можно найти ему более достойное применение.
Андрей А что если многие просто не хотят впускать в свои отношения государство?
Танюша Люди просто вкусили жизнь! Конечно, зачем все эти проблемы, бытовуха, детские какашки, носки, когда можно жить в своё удовольствие… Время идёт, приоритеты меняются. Хотя смысл жизни как был, так и остался — оставить после себя продолжение. И счастье в этом. От человека зависит, какой будет его семья.
Счастье Есть Психотип «семьи» разрушен, просто многие росли в неполноценных семьях, отсюда и самостоятельность женщин (пример матери), и бесполезность мужчин (отсутствие отца) — это первый момент. А второй момент — всем плевать на всех, каждый думает только о себе!
Sasha В законодательной сфере брак для мужчины — невыгодный шаг.
Юлия Свадьба — это ни фига не круто. Это выброс денег (огромных и часто родительских) на ветер.
Наталья Я вышла замуж, когда решила, что пора заводить детей. Считаю, что дети должны рождаться в браке, в полной семье.
Дарья Как говорится, всех нормальных щенками разобрали — женились и счастливо живут. Те, кто не женится, не предлагают, а девушки сидят и ждут. Не родилась еще девушка, которая бы не хотела замуж за любимого. А вообще… Замуж выйти — не напасть, как бы замужем не пропасть.
Римма Не вижу смысла в данный момент. Я ещё не до конца поняла себя и свою жизнь, зачем принимать такие серьезные решения, пока молод. Имеет смысл выходить замуж раз и навсегда (или не выходить совсем). Об этом стоит думать точно после 30.
Никита Смысла строить семью в этой стране нет, будущее здесь ждёт крайне плачевное. А свадьба, дети — это планирование будущего, а если его нет, молодому поколению остаётся только прожигать свою жизнь, ведь впереди только мрак и работа до смерти.
Starley Мне 38, и я не женат. Дорога свобода, хотя, может, просто не встретилась та самая. Не задавался целью, что надо жениться и побыстрей.
Лидия Первый раз замуж с шикарной свадьбой выходила, второй — просто расписались (грубо говоря, по залету), третий брак гражданский. Восемь лет уже живём, свадьбу изначально договорились сделать на десятилетие знакомства.
Екатерина Диалог с любимым (мы не женаты) накануне вечером: Я: Ура, господин назначил меня любимой женой! Он: Не-не-не, проект находится на стадии согласования. Пока только в первом чтении одобрен. Кто-нибудь подскажет, сколько обычно чтений бывает?
Подскажем: три чтения, потом согласование в Совете Федерации и на подпись президенту.
Анна Да, сейчас свадьба и похороны — дорогое удовольствие. Вот люди и взвешивают всё: или свадьбу отгулять, или за ипотеку да кредиты заплатить. Думаю, многие и рады бы, но…
Светлана До 25 лет была незамужняя. Делали предложение парни несколько раз, но не те люди. В моем представлении мужчина должен быть главой, тем, за кем хотелось бы идти и кого хотелось бы уважать. Отказывалась даже встречаться — была самодостаточная и отношения были ни к чему. А потом встретила того, в ком видела надёжного спутника, которого и уважать, и любить легко. Ни у меня, ни у него не было сомнений в том, что мы нашли нужного человека. А потому и вопроса не возникло, нужно ли в ЗАГС идти. Он предложение сделал — я согласилась. Сменить фамилию, поменять документы, сыграть свадьбу — не такая уж заморочка.
Читайте также: Как сделать предложение руки и сердца в неожиданном месте.
e1.ru: последние новости
Красотка из Екатеринбурга вошла в десятку финалисток сексуального конкурса Miss MAXIM Ушел в лес за ягодами и пропал: в селе под Нижним Тагилом разыскивают десятилетнего мальчика «Первые пять дней ты овощ»: екатеринбуржец рассказал, как лечился от наркозависимости
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Старики сами себя делают стариками»31
Супермодель осудили за «наряд гопника»7
Как живут брошенные жены знаменитостей
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену16
Новости партнеров
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
07:33
Как определить психопата
Психология
08:06
Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение