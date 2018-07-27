Сад — не ад. Три секрета от южноуральца, как сократить работы на участке

Челябинец Юрий Авдеев стал садоводом недавно, лет 5 назад. Мужчина содержит питомник собак, которым нужен был газон для выгула. Первоначально садовый участок приобретался именно для этой цели. Однако в соцсетях он наткнулся на образец французского огорода и решил создать плодоносящий сад по его образцу, но со своими идеями.

Основательно изучив вопрос, начинающий земледелец пришел к выводу: главное в саду — чистота, красота и порядок. Это будет место отдыха, наслаждения природой, прогулок, жарки шашлыка, но никак не каторжного труда. Просто, красиво, не трудоемко. «Я сразу решил, что не собираюсь выращивать бешеные урожаи, — раскрывает секреты успешный садовод. — Потому из десяти соток участка под посадки выделил одну. Конечно, на участке есть плодовые деревья — яблоки, груши, — но они плодоносят сами по себе, их я в расчет не беру. Это растет само по себе». Садовод огородил евроштакетником эту сотку, чтобы на участке не бегали собаки. Именно на этом отрезе Юрий создал искусственные грядки, поднятые на полметра над землей. Все дорожки между ними выложил плиткой, под которую постелил пленку, чтобы избегать сорняков. Участок стал образцово-показательным. Приезжая туда, друзья недоумевают: чтобы добиться такой чистоты. Полного отсутствия сорняков, наверное, нужно пахать от зари до заката? Хозяин раскрывает секреты: он трудится пару раз в неделю, не более трех часов в день. Этого времени хватает и полить, и прополоть, и пасынковать. Остальное время — отдых на свежем воздухе.

Все остальное пространство отдано под выгул собак. Если бы их не было, считает садовод, здесь все равно был бы газон. Трава косится раз в три недели. Под деревьями ставятся лежаки, устанавливается мангал, проходят пикники, посиделки после бани. У Авдеева грядки деревянные, просмоленные. Он говорит, сейчас продаются подобные, металлические. Чтобы удешевить отделку, вместо плитки можно использовать гравий. Главное не забыть под подложный материал. И раз в сезон огородник опрыскивает дорожки от сорняков специальным средством.

2. Теплицы — да, парники — нет.

Опять же — все для того, чтобы уменьшить уход. Преследуется одна цель: свести до минимума тяжелый труд на участке, но добиться красоты, простоты и чистоты. Открывать и закрывать парник, селить, чтоб не сгорели насаждения, — зачем?

«Я огурцы, кабачки и тыквы сажаю сразу в грунт, — говорит Юрий. — Рассаду делаю только из помидор и перцев, и то по принципу — что вырастет, то вырастет. Вырастает всегда». Земледелец рассказывает, семена уже не покупает, потому что ему удалось получить хорошие сорта тех же помидор, скрестив на участке те, что были. И теперь смотрит опять же на то, какие лучше себя поведут, будут требовать меньше труда, покажутся вкуснее и дадут больший урожай. Совет от Юрия: можно сделать прекрасное средство для поднятия урожайности. Все сорняки скидываются в бочку, заливаются перегноем, добавляется вода. Эта бочка ставится в теплицу, и урожай множится буквально на глазах. А раз в две недели этим составом поливаются те же огурцы, и они начинают расти с удвоенной силой.

3. Выращиваем то, что не заставляет трудиться, как раб на плантации.

Помидоры, огурцы, перец, кабачки, тыквы, лук. По мнению садовода, эти овощи растут, не требуя никаких особых усилий. Единственное — придется попотеть с помидорами, но оно того стоит. «Я использую те сорта, что показали себя хорошо в нашей уральской зоне рискованного земледелия, — рассказывает Авдеев. — И самое главное — не стараюсь вырастить много-много всего. Все мои друзья и родственники, собрав бешеные урожаи, бегают потом с этими огурцами и кабачками и не знают, куда их деть, кому раздать. Кстати, моя урожайность на одной сотке сравнима с той, что получают знакомые на 4-6 сотках. К примеру, в прошлом году выросло порядка 50 кг кабачков, которые ели до марта».

Юрий говорит, заготовки на зиму он не делает, а вот приготовить что-то свежее и вкусное из только что собранных ягод любит. Например, летний компот, вкусный и полезный. А силы, уверен южноуралец, в саду нужно черпать, а не ложиться костьми на грядки.