60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца

Зверское преступление произошло в городе Карталы Челябинской области. Местный житель убил 46-летнюю соседку и ее 16-летнюю дочь.

Полицейские восстановили события страшного вечера. По версии следователей, мужчина вместе со своей супругой пришел в гости к женщине с дочерью. После застолья гости ушли, но вскоре отец троих детей вернулся в дом к соседям один.

Он попытался изнасиловать хозяйку. Женщина оказала сопротивление, и он ударил ее ножом в сердце. От полученных ранений жертва пьяного соседа скончалась на месте, передает "Московский комсомолец"

На крики матери вышла ее дочь-подросток. Она пыталась спасти маму, но преступник расправился и с ней. Изверг ударил девочку около 60 раз, не оставив на ней живого места. Местные жители рассказали, что она была способной и обаятельной, хорошо училась, пела в хоре и была гордостью родителей. О ее матери также все отзываются в превосходной степени. Дочь и жену на залитом кровь полу нашел глава семьи, вернувшись с работы.