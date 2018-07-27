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60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
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60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Зверское преступление произошло в городе Карталы Челябинской области. Местный житель убил 46-летнюю соседку и ее 16-летнюю дочь.
Полицейские восстановили события страшного вечера. По версии следователей, мужчина вместе со своей супругой пришел в гости к женщине с дочерью. После застолья гости ушли, но вскоре отец троих детей вернулся в дом к соседям один.
Он попытался изнасиловать хозяйку. Женщина оказала сопротивление, и он ударил ее ножом в сердце. От полученных ранений жертва пьяного соседа скончалась на месте, передает "Московский комсомолец".
На крики матери вышла ее дочь-подросток. Она пыталась спасти маму, но преступник расправился и с ней. Изверг ударил девочку около 60 раз, не оставив на ней живого места. Местные жители рассказали, что она была способной и обаятельной, хорошо училась, пела в хоре и была гордостью родителей. О ее матери также все отзываются в превосходной степени. Дочь и жену на залитом кровь полу нашел глава семьи, вернувшись с работы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Примечательно, что убийцу соседи характеризуют как примерного семьянина. Известно и то, что мужчине 39 лет, и он ранее судим. Преступник уже задержан и помещен в СИЗО.
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