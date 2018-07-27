Почему русские так полюбили чай?

Когда речь заходит о России, то у большого количества людей она ассоциируется с водкой. Однако знали ли вы, что в этой самой большой по площади страна в мире люди — большие любители чаепитий? «Все русские пьют водку, и если я пойду к кому-нибудь в гости, то меня наверняка ей угостят», — так наверняка подумает иностранец в соответствии с привычным стереотипом о русских.

Однако все это несколько преувеличено. Далеко не каждый русский употребляет алкоголь, не говоря уже о водке, которая является очень крепким напитком и подходит далеко не всем. Поэтому вероятность того, что во время первого визита в гости к русским хозяин предложит вам выпить водки, будет достаточно низкой. Кроме того, хозяин наверняка предложит вам выпить чая. Совсем не обязательно ехать в Россию, чтобы убедится, что все русские вне зависимости от времени дня или страны их нынешнего проживания в ресторанах и кафе всегда заказывают именно чай.

Вы уже могли решить, что чай для русских — это своего рода «сакральный» напиток. Действительно, русские любят пить чай и делают это очень часто. По результатам опроса общественного мнения в 2014 году у 94% респондентов была устойчивая привычка пить чай. Известный русский писатель Лев Толстой когда-то писал: «Я должен был пить много чая, ибо без него не мог работать. Чай высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине моей души».

Девушки у стенда Краснодарского края на выставке Российского инвестиционного форума в Сочи

Страна чая И Наполеон, и Гитлер намеревались завоевать Россию, однако, в отличие от них, именно чай смог успешно прийти в страну и полностью покорить ее народ. Как и в большинстве других стран, чай изначально импортировался из Китая, но когда именно это начало происходить? Среди историков до сих пор не прекращаются споры по этому вопросу. Дмитрий Прозоровский , ученый XIX века, писал, что российские посланники, отправленные в Китай в 1654 году, отмечали, что «пить чай было обычным делом» и что «чай — одна из самых необходимых вещей для современных людей». Это, конечно же, был сугубо русский взгляд на данный напиток.

Русский историк Алексей Волынец в статье, опубликованной в онлайн-журнале «Русская планета», писал следующее: «К середине XIX века все социальные классы от дворянства до беднейшего крестьянства пили чай». Даже самый суровый русский царь Николай I, правивший с 1825 по 1855 год, распоряжался предоставлять чай для заключенных революционеров, потому что поступать иначе считалось бы бесчеловечным. Чай был достаточно дешевым, и каждый мог его себе позволить. Тем не менее, чай, который пили дворяне и богатые купцы, действительно отличался по качеству.

Итак, чаепитие стало настоящей русской традицией, объединяющей людей всех слоев общества. В 2016 году исследование, проведенное Euromonitor International, показало, что 78% русских, когда их попросили выбрать между чаем или кофе, высказались именно в пользу первого.

Любители чая всех сортов и видов

Независимо от того, какие русские — святые или злодеи, гениальные или посредственные, — все они наверняка любят пить чай. И вот наглядный тому пример (помимо уже упоминавшегося Толстого — прим. автора).

Царь, сделавший чай доступным для народа

Александр I во время своего правления с 1801 по 1825 год прилагал все усилия, чтобы рестораны и городские рынки продавали чай по фиксированной цене. Кроме того, он и сам любил пить чай. Придворные говорили, что день царя всегда «начинался с зеленого чая со сливками и с тостов».

Воспоминания революционеров о чае Вождь Октябрьской революции 1917 года Владимир Ленин тоже обожал пить чай. Мемуары многих революционеров того периода начинались со сцен чаепития Ленина с его товарищами. «В период его вынужденной высылки за границей и после нее, он время от времени мог выпить пиво или вино, но никогда не употреблял крепкий алкоголь», — пишет онлайн-издание Sovsekretno.ru

Сталин и его пристрастие к чаю Иосиф Сталин, наиболее неоднозначный правитель в истории страны, также любил пить чай. Маршал Александр Василевский вспоминал: «Обычно во время встречи его помощник подавал чашку чая с лимоном… Сталин выжимал лимонный сок в чашку, добавлял коньяк, а затем одним глотком все выпивал…»

Почему Сталин любил чай с лимоном?

Сталин был далеко не единственный человеком, который любил добавлять лимон в чай. Напротив, эта привычка характерна для русских в целом. Светлана Устюгова, российский эксперт по десертным блюдам, в интервью изданию Аргументы и Факты рассказала, что «данная традиция изначально появилась на ямских станциях, где путешественники меняли своих лошадей (в XVIII — XIX вв.). В то время дороги были плохими, и пассажиров часто укачивало. Кислые продукты были полезны для снятия симптомов укачивании, поэтому люди добавляли лимон во время чаепития».

Кроме того, в таких холодных странах, как Россия, крайне важно есть продукты, богатые витамином С. Однако далеко не все русские любят пить чай с лимоном, как это может показаться. Некоторые предпочитают пить чай по-английски, добавляя в него молоко, но многие люди пьют чай без каких-либо добавок. Наконец, для русских попросту не существует такого понятия, как «плохой чай».