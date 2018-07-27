Почему священники находятся в церкви в головных уборах

Каждый православный верующий знает о том, что женщины должны входить в храм с покрытой головой, а, мужчины, напротив, должны снимать шапки. Так почему же священники, которые являются представителями именно мужского пола, нередко находятся в церкви в головных уборах?

Мужчины и головные уборы

Традиция, согласно которой мужчины обязаны снимать головной убор в православном храме, основана на словах апостола Павла. В своем Послании к коринфянам (глава 11) Павел указывал на то, что выше всех только Бог, главою же женщины является ее супруг, а главою мужчины — Христос. Согласно Посланию, представители мужского пола не должны покрывать свои головы потому, что они есть образ и слава Божия, а жены в свою очередь — это слава их мужчин. Подобная иерархия объясняется тем, что первым Господь создал Адама, Ева же появилась после. Примечательно, что евреи-мужчины молятся, напротив, с покрытой головой. Тем самым они выказывают свою покорность Богу. Однако в православной церкви , как известно, все по-другому. Так почему же православные священники иногда проводят церковные службы в головных уборах?

Венец и шлем

Дело в том, что головной убор священнослужителя является не только предметом его облачения, но и играет определенную символическую роль, в отличие от шапки обычного прихожанина. На сайте Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря сообщается, что головные уборы священников изображают так называемое «покрывало смирения» и терновый венец, который был надет на Христа. Кроме того, протоиерей Димитрий Шушпанов на сайте Бишкекской и Кыргызстанской епархии рассказал, что одежда служителей православной церкви — это своеобразные воинские доспехи, а головной убор — шлем. «Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие», — пишет апостол Павел (1 Фесс, 5, 14 — 17). Как воин перед императором, священник смиренно снимает свой головной убор в наиболее важные моменты богослужения.

Знак отличия

Головной убор священника также играет не последнюю роль в обозначении местоположения своего владельца в церковной иерархии. Так, митру, которая напоминает царскую корону, носят исключительно епископы, архимандриты и те священнослужители, которые за какие-либо заслуги наделены подобным правом. Небольшая мягкая шапочка темного цвета, скуфья, является повседневным головным убором большинства представителей духовенства, монахов и даже простых мирян. Причем, фиолетовая скуфья также считается наградой. Расширенный кверху цилиндр, камилавку, надевают представители белого духовенства во время служб. Клобук (такой же цилиндр, как камилавка, только со шлейфом) носят монахи. Куколь же с крестом наверху — это головной убор патриарха.