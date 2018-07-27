Разрешать конфликты с наименьшими затратами научат измайловцев

Открытый семинар «Конфликты и пути их разрешения», на котором каждому участнику встречи предложат конкретный инструмент, позволяющий без потерь выйти из любой сложной ситуации пройдет 25 июля.

Специалисты Московской службы психологической помощи населению помогут жителям района Измайлово научиться справляться с мелкими бытовыми ссорами и серьезными противостояниями. Вся наша жизнь соткана из противоречий с окружающими, каждый из нас переживает их по-разному, каждый конфликт может разрешиться в нашу сторону или нет. Найти конструктивный выход из конфликта, не разрушив отношения или карьеру, и не подорвав психику — на эту главную задачу детально ответит психолог Е. С. Бахурина.

Семинар состоится 25 июля в 18.00 по адресу: ул. Плеханова, 23, корпус 3. Мероприятие бесплатное, но нужно предварительно записаться по телефону: (495) 309-51-28.