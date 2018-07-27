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Соцработники предлагают жителям старшего поколения проявить себя в творчестве и спорте
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Соцработники предлагают жителям старшего поколения проявить себя в творчестве и спорте 

Наш Теплый стан 48 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
Сотрудники отдела социальных коммуникаций и активного долголетия центра социального обслуживания Теплого Стана в рамках «выездной гостиной Московского долголетия» приглашают жителей старшего возраста посетить творческие и спортивные мероприятия.
Заниматься творчеством никогда не поздно! Классическое пение или джаз, живопись и основы рисунка, бальные и народные танцы, а также вышивание, вязание, кулинария и другие мастер-классы для тех, кто любит что-то делать своими руками или давно хотел научиться. Каждый найдет себе хобби по вкусу и рядом с домом благодаря новому проекту Москвы.
Также в рамках проекта проводятся спортивные занятия в залах и на свежем воздухе: скандинавская ходьба, гимнастика, специальные спортивные программы. Вы сможете поддерживать форму, быть активным и энергичным! Участникам программы предоставлен выбор разных видов спорта в зависимости от интересующего направления, пожеланий и физических возможностей.
Записаться вы можете на «Выездной гостиной Московского Долголетия» в зоне отдыха «Тропарёво».
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