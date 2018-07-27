7 здоровых преимуществ лени

В нашем обществе по-прежнему принято осуждать тех, кто предпочитает в выходные подремать на диване в обнимку с кошкой. В мире столько всего интересного — почему бы не сходить на выставку или не съездить на фестиваль? Но по мнению экспертов, лень на самом деле полезна для здоровья. Отложи все важные дела, выключи уведомления, позволь себе расслабиться и получи пользу для своего мозга и тела.

1. Ты спасаешь себя от выгорания

Как только ты перестаешь осознавать себя как боевую машину, которая способна справиться с любыми вопросами — ты помогаешь приостановить переутомление. В напряженные моменты скука и лень используются как средство восстановления контроля над собственным телом и временем. Не наказывай себя за то время, которое ты провела не за «полезными» занятиями — гораздо больше времени у тебя уйдет на то, чтобы прийти в форму от выгорания.

2. Кровяное давление снижается

Днем так и тянет прилечь на полчасика? Согласно источникам Guardian , короткий сон в течение 45 минут позволяет снизить давление, которое растет от стрессовых событий. Абсолютно неважно, достаточно ли ты спишь ночью, речь идет именно о восстановительной процедуре, так что смело можешь заявлять окружающим, что ты просто следишь за своим здоровьем, потому и прилегла.

3. Ты развиваешь эмпатию

Согласно исследованию Университета Оклахомы, просмотр сериалов — они использовали «Безумцев», «Западное крыло», «Хорошую жену» и «Остаться в живых» — позволил участникам лучше распознавать эмоции по сравнению с теми участниками исследований, которые смотрели документальные фильмы или не смотрели вообще ничего. Исследователи пришли к выводу, что чем лучше вы обращаете внимание на повествование, тем проще вам понять, что происходит в чужой голове. Если Нетфликс предлагает тебе еще одну серию — не отказывайся, скажи экрану, что тебе важно улучшить свои эмоциональные способности.

4. Ты чувствуешь себя менее одинокой

Работа нашего мозга действительно удивительна: ты всерьез можешь привязаться к персонажу из фильма или сериала, и это создаст ощущение, что у тебя есть верный друг. Наш мозг просто не отличает, настоящие ли ваши отношения или вымышленные, зато новая связь позволяет повысить самооценку и уменьшить ощущение одиночества.

5. Твоя кожа очищается

Часто переживаемый стресс влияет на состояние твоей кожи, вызывая акне, псориаз, экзему и розацеа. Потрать время на то, чтобы немного полежать с маской для лица, ведь твой внешний вид не менее важен психического состояния.

6. Тебе станет проще думать

Ничегонеделание — важная часть, высвобождающая твою креативность и инновационные идеи. Кажется, что ты теряешь время — но на самом деле ты сажаешь новые семена в своем саду вдохновения. Найди спокойное место без раздражителей, и сосредоточься на своих ощущениях. Ты можешь освоить медитацию, полезными свойствами которой не устают делиться успешные женщины.

7. Больше сна — лучше здоровье