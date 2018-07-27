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Священник расправился с женой из-за ее желания развестись
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Священник расправился с женой из-за ее желания развестись 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Денис Горовой служил иереем в Николо-Угрешском монастыре в Подмосковье и был, казалось бы, счастливо женат. Некоторое время назад в семье священнослужителя начались проблемы.
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Полиция три года игнорировала просьбы о помощи попавшей в реанимацию девушкиЖительница Астрахани Ксения сейчас находится в реанимации с 24 ножевыми ранениями. Врачи ведут борьбу за жизнь девушки. Трагедию могли бы предотвратить сотрудники полиции. Сообщается, что Денис начал все чаще упрекать свою супругу Анну и говорить о том, что жена совсем не следит за собой. В итоге женщина предложила Денису развестись. Также Анна хотела пройти обряд развенчивания, однако священникам категорически нельзя этого делать.
Несколько дней назад Денис увез Анну в лес под Солнечногорском и убил ее. Мужчина нанес супруге ножевые ранения, Анна скончалась. Первой пропажу Анны обнаружила ее мама, так как незадолго до смерти получила от нее тревожное сообщение на телефон, после чего девушка перестала выходить на связь. Дениса уже задержали полицейские, он признал свою вину, сообщает Mash.
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