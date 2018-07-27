Как в аэропортах с легкостью вскрывают чемоданы, и как защитить багаж

Отправляясь в путешествие, мы прежде всего беремся за сбор вещей, предпочитая складывать только самое важное и нужное. Конечно, здорово, когда все вмещается в рюкзак, но обычно приходится брать с собой чемодан. Вот только даже самые надежные, на первый взгляд, сумки не всегда обеспечивают защиту багажа.

Автор YouTube-канала BosniaBill решил продемонстрировать, каким образом возможно вскрыть практически любой чемодан, даже если он кажется достаточно надежным. Притом для этого не потребуется каких-либо особых инструментов или навыков. Достаточно взять шариковую ручку и потратить всего несколько секунд времени.

Стержень ручки прижимается ко шву молнии, а затем нужно надавить. После этого замок легко расходится, и полученного просвета в итоге хватит для того, чтобы просунуть внутрь руку и, к примеру, взять что-то ценное. Некоторые недобросовестные сотрудники аэропорта таким образом даже могут подбрасывать в чемодан пассажиров что-то запрещенное, а потом требовать деньги за возможность «замять» инцидент. Число таких мошенников может оказаться действительно неприятно впечатляющим.

Чтобы защитить свои вещи и спасти отдых, можно приобрести чемодан с более надежной защитой и без молнии. Однако вместо этого более бюджетным вариантом станет услуга «упаковки» багажа. Она не обойдется дорого, но наверняка воспрепятствует доступу злоумышленников к вашим личным вещам.