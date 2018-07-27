10 подарков, которые стоят целое состояние 

Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Все мы любим получать подарки, а также нам нравится дарить подарки тем, кого мы любим и ценим. Однако зачастую нам приходится поломать голову над тем, какую сумму потратить на тот или иной подарок. У звезд шоу-бизнеса и богатых предпринимателей такой проблемы нет. Они могут потратить на подарок такие суммы, о которых мы и не мечтали. Ниже мы расскажем о 10 подарках, которые стоят целое состояние. 10. Bugatti — $2 млн Этот подарок подойдет тем, кто любит скорость, потому что такой автомобиль готов развивать огромную скорость за небольшой промежуток времени. Несомненно, Jay Z знает толк в хорошей гонке, потому что его жена подарила ему Bugatti Veyron Grand Sport. Стоимость автомобиля — $2 млн 9. Кукла Барби — $80 000 Все девочки любят кукол Барби. Но мало кто из родителей может позволить себе купить такую куклу по цене в 80 тысяч долларов. Однако дочке знаменитой певицы Beyonce несказанно повезло — у нее именно такая Барби. Почему она такая дорогая? Да потому, что у нее — настоящие бриллиантовые украшения. 8. Картина Энди Уорхола — $14 000 Наверное, этот подарок не кажется излишне оригинальным, ведь коллекционеры со всех концов света готовы заплатить любые деньги, чтобы достать желанные картины. Все так, но произведение Энди Уорхола «Персики» было подарено маленькому мальчику, которому исполнился всего один год. Этот мальчик — приемный сын известной во всем мире актрисы Сандры Буллок. 7. Яхта — более $100 000 Яхта — это романтические путешествия, море, солнце и огромные затраты на содержание. Тем не менее, звезды шоу-бизнеса имеют возможность дарить друг другу такие подарки. Например, Джессика Симпсон и Тони Ромо, который получил яхту от своей возлюбленной в подарок на день рождения в 2009 году. 6. Ферма — более $9 млн Многие звезды кино и шоу-бизнеса стремятся к правильному питанию и здоровому образу жизни. Прежде всего, речь идет о том, чтобы потреблять экологически чистые продукты. Превзошел всех, пожалуй, Робби Уильямс. Теперь у него есть возможность потреблять продукты собственного производства, так как его жена подарила ему на день рождения целую ферму. 5. Остров — $12 млн Поклонники пары Анджелины Джоли и Бреда Пита до сих пор жалеют об их разрыве. Тем не менее, они по-прежнему помнят о том, какой подарок получил Бред Пит на свое 50-летие несколько лет назад. Анджелина подарила ему остров в форме сердца. Вместе с островом в подарок входила площадка для вертолета, а также два дома на острове. 4. Игрушечный дворец — $20 000 Принц и наследник трона — этого достаточно, чтобы все внимание было приковано к ребенку. Когда маленькому британскому принцу Георгу исполнился год, он стал владельцем игрушечного замка, стоимость которого достигла $20 000. Говорят, что принцесса Шарлотта тоже играет с этим замком. 3. Кроссовки — $1 500 Всем мальчишкам нравится носить кроссовки. Сын известного в прошлом футболиста Дэвида Бэкхема получил в подарок на день рождения кроссовки по цене $1 500. Возможно, он считает себя самым счастливым мальчишкой на свете. А, возможно, он уже привык к дорогим подаркам. 2. Заповедник горилл
Этот подарок действительно был необычным. 8 февраля Порша де Росси подарила Эллен Дедженерис один из самых необычных подарков — заповедник горилл в Руанде. Эллен была ошеломлена таким подарком и сказала, что это лучшее, что она могла получить на свой день рождения. 1. Книга — $1 900 Если вы увлекаетесь фотографией, то такой подарок придется вам по душе. Книга фотографа Питера Берда стоит $1 900, но кроме того, что она дорогая, таких книг всего 2 250 экземпляра в мире. Эта книга — сборник его фотографий, сделанных в Африке. Пожалуй, такой подарок можно даже посчитать романтичным. Именно так и решил в свое время Эштон Катчер, который подарил книгу на свадьбу с Деми Мур.