Растения, которые поднимают настроение и помогают снять стресс

Растения в офисных помещениях давно стали элементами декора. Это — очень органичный элемент, который мягко подчиняется практически любому интерьеру. Но помимо декоративной функции растения помогают создать благоприятный климат и более здоровую атмосферу в рабочем помещении.

О том, какие растения прекрасно уживаются в офисе, как влияют на атмосферу рабочих кабинетов рассказывает основатель и руководитель компании по озеленению класса люкс «Liana.Green» Лиана Чистякова.

Так, швейцарскими и норвежскими учеными было доказано, что в офисе с более 300 работниками зафиксировали улучшение самочувствия у большинства участников эксперимента. Все они были окружены большим количеством декоративных растений.

Цветы, миниатюрные кустарники насыщают кислородом воздух, поглощают углекислый газ, а это в свою очередь влечет за собой избавление от усталости, кашля, головных болей. Растения способствуют нейтрализации вредных веществ, что выделяются материалами, составляющих предметы мебели и работой оргтехники. Эксперименты подтвердили, что растения удаляют до 87% токсинов, накопившихся за сутки в кабинетах и коридорах компаний.

Благодаря поливу в помещениях поддерживается необходимая влажность, тем самым уменьшается и количество пыли и, как следствие, риск подхватить респираторные заболевания.

Растения в офисе — это не только кактус около компьютера, фиалки на подоконнике и пальма в кадке на лестничном пролете. Вариантов просто множество.

Для офиса как нельзя лучше подойдут растения, не требующие особого ухода. Например, спатифиллум, замиокулькас, филодендрон. Спатифиллум хорошо увлажняет воздух, и к тому же цветет лаконичными белыми цветами, прекрасно украшая любой интерьер.

Глянцевые лощеные листья замиокулькаса или знаменитого долларового дерева, всегда будут выглядеть ярко, придавая лоск переговорной зоне.

Филодендрон — плетущееся растение, с его помощью можно создать вертикальные композиции, который украсят холл или приемную генерального директора. Есть еще и крассула. Она вырастает в целое деревце, а листья ее похожи на чеканные монетки, возможно, поэтому оно известно, как «денежное». Идеально для кабинета экономистов.

Офисные помещения редко отличаются хорошим освещением, а зачастую там вообще не бывает окон. Но и для таких случаев есть, например, драцены, сансевиерии, аглаонемы и ряд других. Драцена имеет зелено-красноватые листья, нейтрализует вредные вещества, выделяемые техникой. Сансевиерия, или «тещин язык», не требует частого полива и пересадок. Аглаонема насыщает воздух аэроионами, тем самым повышает работоспособность. Хлорофитум устойчив к пониженной влажности. А аспидистра очищает воздух от табачного дыма и других запахов, поглощает фенольные загрязнения.

Не стоит исключать в оформлении офисов и ярко-цветущие растения. Однако стоит выбирать те, что не обладают резким ароматом.

Например, гибискус, или китайская роза, обладает слабым ароматом и ее алые бутоны придадут настроения в офисное помещение, где часто проводятся напряденные встречи и переговоры. Пеларгония и герань схожи и одинаково неприхотливы, они станут замечательным украшением подоконников в любом рабочем помещении.

Бегония отличается большим разнообразием сортов, среди которых непременно можно найти тот, что будет идеально дополнять дизайн помещения. Каланхоэ, как правило, очень компактный цветок, он подойдет для небольших кабинетов. Антуриум, несмотря на яркую палитру цветов, внешне менее романтичен, чем предыдущие, и отлично впишется в строгий дизайн офиса.

Список можно продолжать, выбор зависит от пожеланий руководства и сотрудников, общей концепции помещения и вдохновения фитодизайнера. В офисе могут появиться коридор сансевиерий, «водопад» из хлорофитума, «зеленая» переговорная в окружении драцены или миниатюрных пальм, превращая офис в приветливое пространство. Пока листва поглотит шум, зеленый цвет поможет глазам расслабиться и повысит концентрацию. В улучшенном настроении вам будет легче работать и достигать новых вершин.