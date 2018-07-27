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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт спорят из-за детей
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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт спорят из-за детей 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Нет, не видать нам пока свадьбы Майли Сайрус и Лиама Хемсворта: несмотря на то, что в СМИ то и дело появляются новости о тайной церемонии бракосочетания влюбленных, до дня Х еще очень далеко. И дело, как ни странно, не в нерешительности Лиама: он-то как раз готов перейти на новый уровень отношений, а вот Майли совсем не мечтает пойти под венец. Да, и такое бывает!
«Недавно они сильно поссорились, потому что Майли снова отложила свадьбу на неопределенный срок, — рассказал источник, близкий к паре. — Лиам очень хочет поскорее стать отцом, он устал от неопределенности, но Майли пока не готова сделать следующий шаг. Это разбивает Лиаму сердце. В последнее время они плохо ладят и часто спорят».
А ведь еще в марте Майли прямым текстом говорила, что не то что о детях, но и о самом замужестве думать пока не хочет. «Я не представляю себе брак. Мне всего 25. Надеюсь, я немного еще поработаю. Я хочу пожить для себя, прежде чем решиться на такое», — рассказывала певица изданию The Sun.
Инсайдер добавил, что нежелание Майли выходить замуж было очевидно всем, кроме самого Лиама, и его семья долгое время пыталась открыть ему глаза на всю эту ситуацию. Но Хемсворт и слышать ничего не хотел… Теперь он чувствует себя полным идиотом.
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