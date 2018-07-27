«Уважайте лес». Как в Нижегородской области ищут заплутавших грибников

«Моя матушка, 78 лет, бодрая и опытная грибница, ушла с приятельницей в хорошо знакомые богородские леса, — пишет в социальной сети нижегородец Игорь Преображенский . — Спустя пять часов они поняли, что заблудились и не могут сориентироваться даже по солнцу, — небо в сплошных облаках. У обеих мобильные телефоны, но приятельница свой быстро подсадила».

Деревенский сосед Сашка, которому этот лес как родной, покружил в предполагаемом районе на тракторе, но не смог их найти. Ещё через час все поняли, что сами женщины не выйдут…

Мобильный оператор (неважно какой, потому что так повёл бы себя любой) определить геолокацию абонента отказался, сообщив, что такие вопросы решает только полиция. Игорь, к счастью, вспомнил, что знаком с координатором поисково-спасательного отряда «Волонтёр» Сергеем Шухриным

Тот вместе с группой был на поисках в заволжских лесах, но подробно инструктировал, что делать. Игорь обратился в федеральную службу «Лиза Алерт» и богородскую полицию.

Человек из «Лиза Алерт», находясь в Москве, координировал действия всех участников событий и держал связь с полицией. Мать Игоря подробно описала координатору местность, и тот без помощи мобильного оператора определил локацию. И дальше пошагово, советуясь с богородскими полицейскими, вёл женщин мимо просек, болота, пеньков, направляя навстречу им родных на машине. 9 часов блужданий кончились благополучно!

Богородский полицейский рассказал Игорю, что одновременно в этом районе в прошедшие выходные искали ещё двоих. Один пропал 4 дня (!) назад. Нашли всех живыми.

«Лес — великая сила. Никогда нельзя думать, что знаешь его, даже если ходишь в знакомые места больше 30 лет… Берегите близких, себя и уважайте Лес», — резюмирует Игорь Преображенский — с благодарностью волонтёрам.

«Каждый год в регионе пропадают 2500-3000 человек, — рассказал «АиФ-НН» Сергей Шухрин. — 10% не находят никогда, 90% находят живыми или мёртвыми. В прошедшие выходные «Волонтёр» отработал 7-8 заявок о пропавших людях».

Часто ищут помощи волонтёров, когда уже слишком поздно. Если близкие ушли в лес утром и пропали, за помощью семья обращается ближе к темноте. «Как только вы поняли, что заблудились, переводите мобильный в беззвучный режим (для экономии батареи) и звоните не семье и друзьям, а в службу 112!» — призывает Сергей Шухрин.

Он сетует: желающих, бросив дела, искать людей по области сегодня немного, отряду важен каждый. Последний пример почти что героизма — житель Бора Владимир Кольцов в день собственного 33-летия отправился искать пожилого грибника в Семёновский район. Он шёл к пропавшему полтора часа по пояс в воде, потом ещё дольше по пояс в воде они возвращались…

И, конечно, поисковики в который раз советуют даже бывалым грибникам: отправляясь на «тихую охоту», берите заряженный мобильный, спички, запас еды и воды, свисток, тёплую одежду. Не надо проявлять самонадеянность!