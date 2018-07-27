Наталья Бочкарева: Я нравлюсь себе в любом весе!

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рассказала, благодаря чему ей удается держать себя в хорошей форме:

— Я активно занимаюсь спортом, у меня есть свой персональный тренер, который уже второй год меня ведет, — говорит артистка. — Если я чуть-чуть поправляюсь, то могу выпить какой-нибудь жиросжигатель. Мой тренер контролирует всю ситуацию. Также мы можем усилить тренировки и поменять структуру питания. На диетах в привычном понимании этого слова я не сижу. Стараюсь просто не есть хлеб, вообще не употребляю в пищу свинину. И это не по каким-либо убеждениям, просто для меня это очень тяжелый продукт. А вообще я худею, когда у меня много работы или наступает какой-то нервяк. Вот есть люди, которые на нервной почве много едят, а у меня все наоборот. Я могу, кстати, раз в полгода заехать в ресторан быстрого питания и съесть гамбургер, а потом в очередной раз понять, что от такой пищи мне некомфортно.

Наталья Бочкарева призналась, что сейчас у плиты ей удается постоять не так уж и часто.

— Для себя готовить я точно не буду, — продолжает звезда экрана. — В выходные дни могу что-то состряпать для любимых (Наталья — мама двоих детей-погодков, Ивана и Марии. — Авт.). Во время рабочей недели мне помогают в этом помощники по дому. Вообще в нашей семье питаются просто. Сын очень любит морепродукты, поэтому я отовсюду, где бы ни была — Сахалин, Камчатка, Владивосток, — стараюсь везти креветки. А так дома едим много овощей и курицы.

Бочкарева также рассказала нам, что подобрать наряд в обычных магазинах одежды ей весьма сложно.

— Я уже давно не покупала себе ничего в торговых центрах, — откровенничает звезда. — Стандартная одежда представленных там размеров мне не подходит. Все потому, что сверху у меня один размер, а снизу — другой. Такую одежду, к сожалению, мало кто шьет. Но у меня есть много замечательных друзей, подруг-дизайнеров, которые создают те наряды, которые подходят мне. Поэтому в основном стараюсь одеваться у них. По магазинам я люблю ходить, когда хочу сделать какой-нибудь подарок своим близким. Могу для детей кучу всего набрать. А еще недавно был день рождения моей сестры, ей нужна была шкатулка-комод для украшений, я ей ее подарила. На любимых людях никогда не экономлю!

По мнению Натальи Бочкаревой, для того чтобы выглядеть хорошо, в первую очередь нужно себя любить и принимать такой, какая ты есть.

— Я нравлюсь себе в любом весе и любом цвете волос, — говорит актриса. — Я считаю, что актриса — это профессия, подразумевающая любое изменение внешности. Порой мой облик не принадлежит мне. Если мне нужно будет изменить цвет волос, я это сделаю, если нужно будет набрать вес или похудеть, я также это сделаю. А вот лично для себя вряд ли буду этим заниматься, меня все устраивает.