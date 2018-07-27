Ещё
Роскачество проверит сыры и некоторые виды колбас
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роскачество проверит сыры и некоторые виды колбас 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 27 июл — РИА Новости. Роскачество планирует провести исследования сыров и некоторых видов колбас, так как качество этих категорий продуктов волнует потребителей, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Максим Протасов.
"Мы не знаем, существуют ли проблемы, но существует некий страх по поводу ряда мясных категорий, которые мы еще не исследовали. Это мясные деликатесы, некоторые виды колбас. Есть постоянные обсуждения в обществе качества сыров: сыры это или не сыры, сыроподобные или нет. Этой темой нужно заниматься, и мы обязательно будем ей заниматься", — сказал Протасов.
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский «Знак качества».
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Бутина рассказала, за что ее преследуют в США
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самую красивую девочку нашли в Нигерии7
«Как бабушка на пляже»: Шэрон Стоун устала2
Как живут брошенные жены знаменитостей
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой6
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену18
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение