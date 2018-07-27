Дела семейные: дочь требует с жены больного отца алименты на его содержание

В суд обратилась Наталья Лишукова. Она подала иск от имени своего отца на алименты к его молодой супруге Юлии.

Наталья рассказала, что в настоящее время ее отец стал инвалидом первой группы из-за серьезного перелома позвоночника. Она пояснила, что отец ранее развелся с ее матерью и женился на Юлии, которая когда-то была ей подругой.

«Моему отцу скоро — 55…Он всю жизнь был уважаем человеком пока не связался с другой. Бросил нас, купил ей квартиру. Все ей», — утверждает Наталья.

Она попросила взыскать с Юлии алименты на содержание больного отца в размере 30 тысяч рублей в месяц, поскольку он стал инвалидом. Наталья заявила, что в такое состояние отца привела Юлия.

«Он гулял с ее собакой и упал, ударившись о крыльцо», — пояснила девушка. Она добавила, что якобы Юлия выгнала мужа из квартиры и он теперь проживает с дочерью и бывшей женой, которые за ним ухаживают.

В свою очередь Юлия утверждает, что муж сначала был добрым с ней, а потом резко изменился.

«Он работал в университете, его называли охотником за студентками. И я стала его очередной жертвой. Но он за мной ухаживал и меня заинтересовал. Когда мы стали вместе жить, жизнь превратилась в ад. Он меня морально унижал», — заявила Юлия.

По ее словам, муж запирал ее часто в комнате, не разрешал видеться с друзьями, угрожал. Однако она сначала не подавала на развод, ожидая, что муж изменится. Между тем несколько месяцев назад Юлия, по ее словам, решилась подать заявление на расторжение брака.

Она призналась, что не собирается ухаживать за больным мужем и не будет его забирать в свою квартиру. Юлия сказала, что не работает, но тем не менее она отдала на лечение супруга порядка 140 тысяч рублей.

Суд постановил удовлетворить иск частично. Было принято решение взыскать с Юлии в пользу мужа алименты в размере 11 тысяч 603 рубля.

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