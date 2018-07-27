Родные умершего от рака самарца уверены, что он не мог за 12 дней до смерти жениться, подарить жилье и продать…

«В мае мы с мамой были на приеме у начальника Главного следственного управления областного ГУ МВД Зеленова, который согласился с нашими доводами насчет графологической экспертизы и обещал разобраться, — рассказала Волга Ньюс дочь Зои Исмагиловой Нилла Будина. — И вот в результате очередная отписка».

В августе 2016 г. родственники 57-летнего Александра Нагальцева при вступлении в наследство неожиданно узнали, что за 12 дней до смерти мужчина женился и свою жилплощадь в тот же день подарил новобрачной, а свой автомобиль продал ее сыну.

По словам Ниллы, ее брат скончался от рака, которым страдал почти четыре года. В день, когда мужчина якобы женился, он проходил очередную процедуру облучения и уже не первый день жил на опиумных препаратах. Однако родственники не смогли доказать в суде его неадекватность при совершении сделки дарения. Ответчик — 47-летняя Гульфия Бадамшина предоставила судье акт прижизненного психиатрического освидетельствования, которое ее будущий муж добровольно прошел перед женитьбой.

На этом заполненном бланке, предоставленном в суд, нет не только подписи врача, но даже не указана его фамилия. Только написано от руки, что у онкобольного Нагальцева с мышлением и волей все в порядке.

"Как многие пенсионеры мама хотела облегчить своим детям процедуру вступления в наследство после ее смерти и заранее подарила нам по половине квартиры, — пояснила Нилла. — В договоре дарения был пункт, что в случае смерти одариваемого, ей вернется подарок. Но мама не могла даже представить, что Александр реализует свое право собственника и отдаст кому-то чужому свою долю. В стремлении вступить в брак он не был замечен: ему вполне хватало одновременно иметь двух «подружек». В конце концов у него есть двое детей", — рассуждает Нилла Будина.

Год назад Исмагилова подала заявление в полицию, предполагая, что в отношении имущества сына совершено мошенничество. Она указала также, что деньги, полученные за якобы проданный им за неделю до смерти автомобиль, не вошли в наследственную массу. За время проверки полицейские не получили документы из ГИБДД , чтобы провести экспертизу подписей продавца, и соответственно не усмотрели состава преступления.

У Ниллы есть заключение эксперта-почерковеда, который копиям документов о заключении брака и дарения квартиры, установил с большой долей вероятности, что подписи от имени Нагальцева сделаны не им. Но для окончательного вывода специалисту нужны подлинники документов, которые Нилле госорганы не имеют права дать.

Адвокат Исмагиловой Станислав Селезнев считает, что совокупность многих фактов этой истории «дает основание для обоснованных сомнений в действительности предсмертных волеизъявлений Нагальцева». Он обращает внимание на запись в медкарте мужчины от 6 февраля, где указано время посещения медучредения 12:00; датировка акта о бракосочетании в тот же день в 12:30 и подача заявление в МФЦ о регистрации перехода права на полквартиры в 14:45.