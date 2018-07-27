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Жительницу Крюково поздравили со 100-летним юбилеем
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Жительницу Крюково поздравили со 100-летним юбилеем 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
25 июля 2018 года 100-летний юбилей отметила участница Великой Отечественной войны Раиса Павловна Успенская.
Поздравить Раису Павловну пришли глава управы Крюково Андрей Журавлев, председатель Совета депутатов муниципального округа Крюково Наталья Федотова, начальник Управления социальной защиты населения ЗелАО Ирина Супринович, депутат Совета депутатов муниципального округа Крюково Татьяна Смирнова.
Андрей Журавлев пожелал юбиляру счастья, доброго здоровья, благополучия, отличного настроения, любви и улыбок родных.
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