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Пенсионеры из Молжаниновского займутся своим здоровьем
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Пенсионеры из Молжаниновского займутся своим здоровьем 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Пенсионеры из Молжаниновского смогут освоить скандинавскую ходьбу. Прогулки будут проходить в рамках реализации программы «Московское долголетие». В качестве преподавателей выступят инструкторы по фитнесу филиала «Войковский» территориального центра социального обслуживания «Тимирязевский».
— Чем скандинавская ходьба завоевала такую популярность? Прежде всего, доступностью. Кроме того, скандинавская ходьба, при всей своей простоте и естественности, обладает колоссальной пользой. Пешая прогулка — что может быть лучше для укрепления здоровья пожилого человека? Передвижение с помощью специальных палок, благодаря которым работает верхняя часть тела, является, помимо прочего, еще и зарядкой и тренировкой, — рассказали в ТЦСО.
Телефон для справок: 8 (495) 601-46-18.
Специалист ТЦСО ведет прием по вторникам с 15.00 до 18.00. Запись в группу ведется на Синявинской, дом 11, корпус 6. (еп)
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