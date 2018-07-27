Пенсионеры из Молжаниновского займутся своим здоровьем

Пенсионеры из Молжаниновского смогут освоить скандинавскую ходьбу. Прогулки будут проходить в рамках реализации программы «Московское долголетие». В качестве преподавателей выступят инструкторы по фитнесу филиала «Войковский» территориального центра социального обслуживания «Тимирязевский».

— Чем скандинавская ходьба завоевала такую популярность? Прежде всего, доступностью. Кроме того, скандинавская ходьба, при всей своей простоте и естественности, обладает колоссальной пользой. Пешая прогулка — что может быть лучше для укрепления здоровья пожилого человека? Передвижение с помощью специальных палок, благодаря которым работает верхняя часть тела, является, помимо прочего, еще и зарядкой и тренировкой, — рассказали в ТЦСО.

Телефон для справок: 8 (495) 601-46-18.

Специалист ТЦСО ведет прием по вторникам с 15.00 до 18.00. Запись в группу ведется на Синявинской, дом 11, корпус 6. (еп)