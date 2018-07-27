Тайные послания Элджею

Несколько дней назад популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева выкладывала истории с мероприятия, которое проходило в одном из клубов Москвы. Она ещё выкладывала, как поёт песни с актрисой Натальей Рудовой. Наверняка теперь вспомнили! Только вот фото в Настя выложила не с подругой, а со своим парнем — рэпером Элджеем. И, похоже, теперь они ещё и ребусами общаются. Палочка, две буквы, смайлик — что это, спросите вы?

Оказалось, все очень просто. На английском эта всем известная фраза — «я тебя люблю», а смайлики — это сама Настя, принц Элджей и их крепкая связь в виде цепей. Что ж, это даже романтично и, надо сказать, необычно.