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Дальнобойщица Екатерина Миронова путешествует по России и даёт дорожные рецепты коллегам-мужчинам
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Дальнобойщица Екатерина Миронова путешествует по России и даёт дорожные рецепты коллегам-мужчинам 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Екатерина Миронова — по профессии дальнобойщица и блогер по совместительству. Хрупкая блондинка работает за рулем, управляет громадной фурой и на ней преодолевает тысячи километров. Екатерина колесит по России и о своей жизни в дороге снимает видео, которые затем публикует на youtube, где у девушки есть свой канал.
В июле Екатерина посетила Тверь. Оказывается, в нашем городе она уже была и осталась от него под большим впечатлением. Конечно, столицу Верхневолжья дальнобойщица ассоциирует с известным шансонье, о чём она и говорит в своём видеодневнике.
— Друзья, я уже выгрузилась в Твери и сейчас уже еду по этому замечательному городу, где жил певец, которого мы с вами очень сильно любим — Михаил Круг. Я была уже в Твери зимой. Мне очень понравился этот город.
И тут же дает совет своим коллегам:!Здесь много знаков для грузовых. Надо заранее продумать маршрут".
Далее девушка заезжает на известную в Тверской области стоянку на 141 км трассы М-10. Дальнобойщица говорит, что здесь она впервые. Она с удовольствием перекусит и посмотрит на местную знаменитость — тигра Барсика.
За жизнью Екатерины можно следить на ее канале в youtube, где у нее уже 26 тысяч подписчиков. Именно через него она делится своими впечатлениями и дорожными рецептами с другими дальнобойщиками.
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