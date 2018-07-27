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Полиция сломала планы китайца, который спрятался от жены ради видеоигр
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Полиция сломала планы китайца, который спрятался от жены ради видеоигр 

360tv.ru 1 час назад
Китайская полиция нарушила планы мужчины, спрятавшегося в шкафу от жены и работы. Об этом сообщило The Daily Mail.
Китаянка уехала, чтобы отвезти детей школу. В момент, когда она уходила, ее муж еще собирался на работу.
По возвращению домой, она сильно удивилась запертой изнутри двери. Кроме того, она услышала сильный шум, доносившийся из квартиры. Перепугавшись, она незамедлительно вызвала полицию. Приехавшие на место правоохранители взломали дверь и провели обыск в квартире.
Звук доносился из гардероба. Полицейские открыли его и нашли, сидящего внутри небольшого пространства мужа китаянки.
«Ох… Мне так жаль — кажется, я ошиблась, — сообщила смущенная ситуацией женщина.
Оказалось, что мужчина просто солгал жене, что пойдет на работу, где взял больничный, чтобы весь день провести дома за видеоиграми. В шкаф он спрятался от жены, испугавшись ее ругани.
Офицеры заставили предоставить свидетельство о браке. Убедившись, что мужчина, действительно, является ее супругом, они покинули квартиру.
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