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Виктория Дайнеко показала пышные формы
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Виктория Дайнеко показала пышные формы 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Стройная российская певица показала поклонникам в Инстаграм фотографию, сделанную в неудачном ракурсе. На снимке бедра певицы кажутся намного полнее, чем все привыкли видеть.
Непонятно, поправилась ли Вика на самом деле или всему виной неудачная поза. В комментарии к своему посту Дайнеко призналась, что на самом деле пыталась освоить фоторедактор, чтобы сделать размеры на снимке поменьше, но безуспешно. Тогда певица напомнила тем, кто был готов выступить с критикой, что у нее всегда были бедра и попа. Вика выразила сожаление по поводу отсутствия груди большего размера, но заметила: «Что есть, все мое!»
По словам певицы, стыдиться своих форм ей не приходится. Девушка тщательно следит за собой, поддерживает фигуру в хорошем тонусе с помощью тренировок, массажей, обертываний. Вика считает, что плохо выглядят только те, кто не любит себя. При этом звезда заметила, что каждый человек красив, независимо от веса и размера.
Поклонники поддержали певицу: «Вик, какие ещё бёдра? Я была в Главкино на съёмках концерта, куда приходила ты. Ты была тоненькая как Дюймовочка. Я ещё удивилась, потому что в Инстаграм ты смотришься не такой тоненькой. Камера увеличивает размеры», «Вика, но когда ты стоишь, не такая пышная… это поза неудачная».
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