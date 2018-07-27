«Специально находил матерей одиночек»

Ксения Новикова в интервью журналу «Караван историй» откровенно рассказала, что стало причиной разлада между ней и бывшим супругом.

Отношения влюбленных начинались красиво. Мужчина, как и положено, ухаживал за девушкой. Он быстро нашел общий язык с двумя сыновьями певицы от первого брака.

Вскоре влюбленные поженились. Особенно подкупало Ксению отношение Алексея к собственному сыну. Он поддерживал с ним общение, охотно забирал его к себе и прекрасно относился к троим мальчишкам.

Вскоре после свадьбы отношения супругов стали ухудшаться. Мужчина позволял себе поднимать руку на детей Новиковой и больше внимания уделял родному сыну.

Также мужу не понравился уход Ксении из группы. Его не устраивало, что жена стала зарабатывать намного меньше и больше времени начала проводить дома.

Певица заподозрила, что Алексей ей изменяет. Муж сказал, что летит в Таиланд по делам с коллегами. Позже выяснилось, что это были не коллеги, а женщина.

По словам Ксении, немного позже она отметила тенденцию, что Алексей выбирает себе в качестве любовниц одиноких женщин с детьми. Через ребятишек он втирается к ним в доверие, становится услужливым и спустя несколько недель женщинам уже сложно представить свою жизнь без такого заботливого мужчины. Простые дамы Алексею также не нужны. Его привлекают женщины с высоким доходом или социальным статусом.

С Алексеем Ксения разошлась. Он вернулся к своей первой жене, а певица — в состав «Блестящих».