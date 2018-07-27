Ещё
«Специально находил матерей одиночек»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Специально находил матерей одиночек» 

Клео.Ру 56 минут назад
Фото: Клео.Ру
Ксения Новикова в интервью журналу «Караван историй» откровенно рассказала, что стало причиной разлада между ней и бывшим супругом.
Отношения влюбленных начинались красиво. Мужчина, как и положено, ухаживал за девушкой. Он быстро нашел общий язык с двумя сыновьями певицы от первого брака.
Вскоре влюбленные поженились. Особенно подкупало Ксению отношение Алексея к собственному сыну. Он поддерживал с ним общение, охотно забирал его к себе и прекрасно относился к троим мальчишкам.
Вскоре после свадьбы отношения супругов стали ухудшаться. Мужчина позволял себе поднимать руку на детей Новиковой и больше внимания уделял родному сыну.
Также мужу не понравился уход Ксении из группы. Его не устраивало, что жена стала зарабатывать намного меньше и больше времени начала проводить дома.
Певица заподозрила, что Алексей ей изменяет. Муж сказал, что летит в Таиланд по делам с коллегами. Позже выяснилось, что это были не коллеги, а женщина.
По словам Ксении, немного позже она отметила тенденцию, что Алексей выбирает себе в качестве любовниц одиноких женщин с детьми. Через ребятишек он втирается к ним в доверие, становится услужливым и спустя несколько недель женщинам уже сложно представить свою жизнь без такого заботливого мужчины. Простые дамы Алексею также не нужны. Его привлекают женщины с высоким доходом или социальным статусом.
С Алексеем Ксения разошлась. Он вернулся к своей первой жене, а певица — в состав «Блестящих».
Клео.Ру: последние новости
Мэри Поппинс Букингемского дворца Полные ноги Дайнеко возмутили подписчиков У Анфисы Чеховой психическое расстройство
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самую красивую девочку нашли в Нигерии7
«Как бабушка на пляже»: Шэрон Стоун устала1
Как живут брошенные жены знаменитостей
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой6
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену18
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение