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Большому куску и рот радуется. Томат Благовест — это то, что надо!
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Большому куску и рот радуется. Томат Благовест — это то, что надо! 

7dach.ru 47 минут назад
Фото: 7dach.ru
На столе
Большому куску и рот радуется. Томат «Благовест» — это то, что надо!
Именно этой поговоркой я и руководствовалась, выбирая сорта томатов на этот год. Учла, конечно, и пожелание мамы, которой не совсем понравилось ложкой вылавливать из банки золотистые помидорки-лампочки.
… Словом, с размахом подошла к делу. У заезжего продавца семян присмотрела четыре пакетика крупноплодных.
Первым был «Бычье сердце», просто картинкой уговаривал взять «Розовый гигант», «Благовест» аристократизмом разбавил компанию «качков». А не взять «Японский трюфель» мне показалось предательством. Почему-то вспомнились «Три мушкетера» Дюма. Вам тоже?
23 февраля содержимое всех четырех из садового глянца, как выражаются блюстители закона, отправилось на землю…!
Надо заметить, что мне столько рассады и не нужно. В нашу самодельную из оконных рам и поликарбоната теплицу только-только умещается 22 куста. В три раза больше в открытый грунт (песчаный грунт) высаживает моя пожилая мама.
Маме — удивляйтесь же! — семьдесят семь! Про ее огород я напишу позднее. Сообщу лишь, что у мамы нет фитофторы, нет сорняков ни в каком виде. По сравнению с моим — опытный участок.
Однако вернемся к нашим ба… помидорам. Порадовали все четыре сорта. У меня в теплице созревание, понятно, идет быстрее, поэтому маме на салатик отнесла первых порозовевших и покрасневших. Мама, в прошлом экономист, взвесила на электронных весах отдельных симпатяг и одобрила мой выбор семян.
В разное время на грядках у меня гостили всевозможные сорта, но «Благовест» — впервые.
Вот уж, действительно, аристократ.
Ровный, аккуратный, ни сучка ни задоринки. Все плоды — один к одному!
Таким и рот порадуется, и на стол подать не стыдно.
На дозревании
На столе
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