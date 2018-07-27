Большому куску и рот радуется. Томат Благовест — это то, что надо!

На столе

Большому куску и рот радуется. Томат «Благовест» — это то, что надо!

Именно этой поговоркой я и руководствовалась, выбирая сорта томатов на этот год. Учла, конечно, и пожелание мамы, которой не совсем понравилось ложкой вылавливать из банки золотистые помидорки-лампочки.

… Словом, с размахом подошла к делу. У заезжего продавца семян присмотрела четыре пакетика крупноплодных.

Первым был «Бычье сердце», просто картинкой уговаривал взять «Розовый гигант», «Благовест» аристократизмом разбавил компанию «качков». А не взять «Японский трюфель» мне показалось предательством. Почему-то вспомнились «Три мушкетера» Дюма. Вам тоже?

23 февраля содержимое всех четырех из садового глянца, как выражаются блюстители закона, отправилось на землю…!

Надо заметить, что мне столько рассады и не нужно. В нашу самодельную из оконных рам и поликарбоната теплицу только-только умещается 22 куста. В три раза больше в открытый грунт (песчаный грунт) высаживает моя пожилая мама.

Маме — удивляйтесь же! — семьдесят семь! Про ее огород я напишу позднее. Сообщу лишь, что у мамы нет фитофторы, нет сорняков ни в каком виде. По сравнению с моим — опытный участок.

Однако вернемся к нашим ба… помидорам. Порадовали все четыре сорта. У меня в теплице созревание, понятно, идет быстрее, поэтому маме на салатик отнесла первых порозовевших и покрасневших. Мама, в прошлом экономист, взвесила на электронных весах отдельных симпатяг и одобрила мой выбор семян.

В разное время на грядках у меня гостили всевозможные сорта, но «Благовест» — впервые.

Вот уж, действительно, аристократ.

Ровный, аккуратный, ни сучка ни задоринки. Все плоды — один к одному!

Таким и рот порадуется, и на стол подать не стыдно.

На дозревании

На столе