Опасная красота: как узкие джинсы гробят ваше здоровье

Узкие джинсы, также именуемые скинни, тесно обтягивают фигуру, выгодно подчеркивая ее достоинства. В последнее время такой наряд популярен, притом не только среди девушек, но и среди мужчин. Однако в некоторых случаях ношение подобной одежды может наносить серьезный вред здоровью.

Варикоз

При склонности к данной проблеме лучше отказаться от ношения скинни. Такой наряд фактически стягивает нижнюю часть тела, в том числе сосуды и нервы. Из-за этого кровоток в конечностях может нарушаться, а к вечеру ноги будут отекать, что сопровождается ощущением усталости и тяжести.

Спина

Ученые из Британии убеждены, что ношение узких джинсов может выступать одной из причин резких болей в спине. Наряд способен стягивать тазобедренные суставы, вынуждая человека передвигаться неестественным образом. В сочетании скинни+каблуки ситуация может лишь усугубиться.

Целлюлит

Еще одним последствиям любви к узким джинсам может стать липодистрофия. Поскольку активность кровеносной и, кроме того, лимфатической системы нарушаtтся, наблюдается застой жидкости. В долгосрочной перспективе это чревато накоплением нежеланных жировых отложений.

Цистит

Вплотную обтягивающие джинсы могут повышать риск развития данной проблемы. В органах малого таза происходит нарушение кровообращения, из-за чего снижаются защитные функции, а также происходит сбой в нормальном функционировании мочевого пузыря.

Кандидоз

Гинекологи активно выступают с критикой в адрес скинни, поскольку они не только провоцируют молочницу, но и усугубляют процесс протекания проблемы. Грубая ткань натирает кожу и сдавливает некоторые зоны, а в теплую погоду возникает «парниковый эффект». В таких условиях отлично размножаются бактерии Candida.

Очевидно, что узкие джинсы далеко не всегда становятся причиной этих проблем, но почти наверняка усугубляют ситуацию. Чтобы уберечь здоровье, не стоит надевать скинни каждый день, а также лучше отказаться от выбора наряда, который на размер или два меньше нужного.]]>