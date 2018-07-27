Акцио, торт! 7 классных штук в подарок фанату Гарри Поттера

День рождения Гарри Поттера — важное событие для каждлого тру-фаната. Представляем 7 крутых штук с eBay , которые заинтересуют поттеромана не только младшего школьного возраста, но и любого взрослого!

Полное собрание книг

Перечитать от корки до корки семилетнюю историю жизни мальчика, который выжил? Легко! Вспоминать события минувших лет можно всей семьей, с детьми или с друзьями. А нарядная упаковка и изображение замка на корешках книг придадут еще больше волшебства вашим литературным вечерам.

Пижама

Истинные любители Гарри Поттера оценят такой комплект. В нем хочется сесть у горящего камина в гостиной Гриффиндора, налить сливочное пиво и написать пером на листе пергамента сочинение о том, как распознать оборотня. А в рождественское утро в такой пижаме будет еще приятнее искать под елкой свитер от миссис Уизли или даже мантию-невидимку.

Круглые очки

Чтобы перевоплотиться в любимого героя, вам обязательно понадобятся круглые очки как у Гарри Поттера. Рисуете шрам на лбу, надеваете очки — и вы уже самый узнаваемый персонаж на празднике. А разные расцветки оправ помогут создать образ на любой вкус. Главное — не забудьте заклинание от Гермионы, если с очками что-то случится — «Репаро!».

Волшебная палочка

Бузинная палочка — самая могущественная в мире волшебников. Каждый хотел бы быть обладателем этого «дара смерти». Теперь и вы можете завладеть ей и стать непобедимым. Подарите друзьям палочки других персонажей и сражайтесь в дуэлях, используя боевые заклинания (но не забывайте, что среди них есть и запретные).

Кружка в форме котелка

Фанаты Северуса Снейпа не смогут пройти мимо кружки в форме котелка. Конечно же, в ней можно заваривать кофе или чай, но еще интересней будет сварить настоящее зелье по рецепту Принца-полукровки. Предложите друзьям отведать волшебный эликсир и посмотрите, что из этого выйдет. Может, спустя пару глотков они превратятся в животных.

Печать из Хогвартса

Мечта каждого 11-летнего ребенка — получить письмо из Хогвартса. Теперь можно не только получить, но и самостоятельно сделать его. Знаком того, что письмо настоящее, являлась сургучная печать красного цвета с гербом Хогвартса на обратной стороне конверта. Говорят, что обладателю такой печати гораздо проще договориться с совами.

Желейные бобы с разными вкусами

Желейные бобы Берти Боттс с разными вкусами — любимые конфеты волшебников и волшебниц. Никогда не знаешь, какой вкус достанется тебе: арбуз, сладкая вата или банан? А может, корица, мыло или черный перец. Джордж и вовсе уверяет, что ему однажды попалась конфета со вкусом соплей, а Дамблдору — ушная сера.