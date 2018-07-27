Лучшее время для того, чтобы начать жить по-новому

Тот, кто боится перемен, по сути боится саму жизнь. Потому что именно их наличие определяет твое движение. В какую сторону ты движешься, вверх или вниз, — это другой вопрос. Главное — не стоять на месте, потому что статика присуща только спящим или мертвецам. Даже падение может сподвигнуть человека на стремительное развитие. А подъем заставляет его двигаться еще выше. Давай разберем 7 периодов в жизни, когда впору задуматься о переменах.

1. Когда ты нуждаешься в изменениях

Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Если ты понимаешь, что твоя жизнь в каких-то аспектах (или во всех сразу) больше не приносит тебе удовлетворение, то это верный знак, что нужны перемены. Разочарование может постигнуть в чем угодно: в работе или в личной жизни. В конце концов, тебя перестает устраивать твой собственный образ. Для изменений не всегда нужно принимать радикальные решения. Необязательно сразу бросать работу или расходиться с девушкой — достаточно только изменить свое отношение к некоторым вещам и образ жизни. Тогда и результаты не заставят себя ждать.

2. Когда случается что-то внезапное

Возможно, тебя все устраивало, но внезапно на тебя обрушивается новость, после которой ты понимаешь, что жизнь уже не будет прежней. Причем неважно, хорошим или плохим является этот сюрприз. Главное — это то, как ты его оцениваешь, и то, что останется в итоге. Есть множество примеров, когда большой выигрыш в лотерею не приводил его обладателей к счастливой жизни. В то время как человек, в свое время потерявший работу, в дальнейшем признавался, что это было лучшим событием в его жизни, поскольку он смог найти свое призвание в другом. Если происходит что-то неожиданное, то постарайся выжать из этого максимальную пользу и отнестись к этому как можно более положительно, независимо от того, печальное это событие изначально или позитивное.

3. Когда ты оказался на самом дне Иногда мы оказываемся там, где никогда быть не хотели. Это и является очень веским поводом, чтобы начать менять свою жизнь. Эйнштейн говорил: «Мы не сможем решить проблему, если будем использовать то же мышление, которое применяли, когда эта проблема возникла». Поэтому, чтобы подняться со дна, нужно менять свое поведение. Как правило, это подразумевает еще большие старания и упорство.

4. В школе или университете

Когда идет речь о каких-либо глобальных целях, то на их реализацию обычно нужно долгое время. Поэтому, чем раньше ты поймешь, к чему стремишься, тем лучше для тебя и твоей мечты. Хорошо, если это удастся сделать в школьный или университетский периоды. В это время молодости сопутствуют свои проблемы, связанные с учебой. Например, если спросить ребенка, кем он хочет стать, когда вырастет, то, скорее всего, ответ будет очень вдохновляющим и искренним. Но в период учебы все его желания будут ограничиваться лишь удачной сдачей экзамена. То есть на замену глобальной и амбициозной цели приходят мелкие и локальные. Суть этого периода заключается в том, что две эти цели не должны заменяться одна другой, а всегда оставаться вместе.

5. После большой неудачи

Хоть каждый из нас и надеется, что с ним не произойдет ничего страшного, случиться подобное может. Но никогда нельзя относиться к этому как к финалу и, как говорят в боксе, выбрасывать белое полотенце. Именно постановка новых целей способна положительно повлиять на твой настрой и выработать настойчивость и стойкость перед невзгодами. Возможно, твоя жизнь не будет прежней, но это не значит, что впереди не будет ничего хорошего. Говоря на языке покера, дело не в картах, которые тебе раздали, а в том, как ты разыграешь имеющуюся «руку». Почему проблемы кажутся нерешаемыми

6. После крупной победы

Как только дым от фейерверков развеется, друзья разойдутся, а похмелье исчезнет, придет время подумать над тем, что делать дальше. Зачастую мы уделяем так много усилий и внимания своей мечте, что забываем посмотреть, что должно следовать за ней. Но жизнь не состоит из одной победы — она представляет собой их нескончаемую последовательность. После крупного успеха приходит время принять следующий вызов и поставить новые цели. Ты уже доказал сам себе, что можешь достигнуть желаемого, значит, твой опыт станет для тебя очередным подспорьем. Это не означает, что ты не должен наслаждаться заработанным успехом, — просто на этом твои цели не заканчиваются.

7. Наступление нового года

Люди любят применять некий календарный символизм в обновлении своей жизни: «Начну с понедельника» или «Буду делать это по первым числам каждого месяца». Когда речь идет о существенных изменениях, то впору использовать любимый всеми праздник — Новый год. И дело не только в традициях войти в новый период со свежими идеями и надеждами. Просто в перерывах между выпитыми бокалами шампанского каждый из нас обычно задумывается о результатах и опыте уходящего года. Это и помогает определить, в каком направлении нужно развиваться, чтобы достичь своих целей в будущем. Как правильно менять свою жизнь