Мама отличника хайпует. Семья с Урала превратила жизнь в шоу на YouTube

Мама отличника из Челябинска стала настоящей королевой YouTube. Правда, пользователей интернета заинтересовали не тонкости правильного развития детей, а семейная драма, развернувшаяся на курорте Краснодарского края. 54-летняя Елена Павловна без стеснения рассказала об измене мужа и теперь «подогревает» аудиторию всё новыми подробностями личной жизни.

Вместе с женщиной видеоблоги (так называемые влоги) ведут её трое детей, зять, маленькая внучка и даже кот. О том, как уральцы прославились и теперь зарабатывают в социальных сетях, читайте в материале «АиФ-Челябинск».

Будни домохозяйки

Челябинка Елена Колотилова завела канал «Мама отличника» на платформе YouTube пару лет назад. Туда она стала выкладывать ролики о своих домочадцах: совместные походы по магазинам, семейные торжества и отдых на даче. Никаких секретов воспитания вундеркиндов и полезной информации для родителей школьников, вопреки названию влога, поведано не было. Особой популярности канал так и не принёс, поэтому вскоре его забрал сын женщины — шебутной подросток Лев, переименовав в «Отличник life».

Многодетная мать вернулась к блогингу лишь пару месяцев назад, после переезда в Краснодар. В столице Южного Урала она работала ипотечным брокером, а на юге стала обычной домохозяйкой. Новые видео мамы отличника посвящены нехитрым кулинарным рецептам (вроде приготовления борща) и лайфхакам по хозяйству (например, о том, как правильно гладить вещи). Обычно, ролики начинаются с рассуждений о погоде и живописного вида из новой квартиры, а далее — рассказ о том, как женщина проводит свой день.

«Обратно в Челябинск не хотим, нам здесь очень нравится. Другой уровень жизни, намного лучше! Теперь я греюсь на солнышке, кушаю вкусные продукты и радуюсь жизни. Мои дети рядом со мной, — говорит Елена Павловна. — Лев учится отлично, но по русскому языку и литературе — «четвёрки». У всего класса так! Иногда над математикой и геометрией приходится долго корпеть. Вообще в лицее надо много учить, домашние задания большие, но сын старается».

Домохизяйка с радостью демонстрирует интерьер дома и разбирает покупки (все вещи отличаются практичностью и дешевизной), показывает, как ухаживает за собой без вмешательства косметологов и путешествует по югу России вместе с семьёй. Один из таких отпусков и стал переломным в карьере влогера.

Разлад в семье принёс успех

На курорте в Анапе Елена Павловна неожиданно решила рассказать, чем опасен отдых по системе «Всё включёно». И тут выяснилось, что домохозяйка стала жертвой супружеской измены. Её пожилой муж Сергей Михайлович завёл роман с молодой аниматоршей. Подозрения о ночных похождениях подтвердила официантка местного кафе.

«Куда старики лезут? 60 лет — а ума нет! Такие дела, девочки. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Скажете, что Елена Павловна опять хайпует. Нет, это не хайп, а реальная жизнь», — грустно отметила блогерша.

Слёзный ролик о семейной драме за считанные дни буквально взорвал интернет. Его посмотрели уже 2,4 млн раз, а количество комментариев перевалило за 13 тысяч.

«Очень вас понимаю. Я не смогла простить измену, ушла и целый год не жила, а существовала. Потом появился другой мужчина, окружил заботой и любовью, и всё забылось. Главное — себя сильно не жалеть, найти хобби, и будет легче», — посоветовала обманутой супруге подписчица.

«Наверное, мужу просто надоела эта вся «публичность» жены, вот и решил отвести душу! А мадам лучше бы не ныть на камеру и не трясти грязным бельём в интернете, а хоть немного заняться собой. Урезать питание, походить в спортзал и к хорошему косметологу», — написал другой пользователь.

Нашлись и те, кто не поверил в историю Елены Павловны.

«Это игра ради денег. Люди на пенсии, новый город — молодцы, на хлеб зарабатывают. А за Михалыча не переживайте. Просто у него сейчас такая роль, скоро серия поменяется, и другую дадут. Все идёт по сценарию», — предположил один из комментаторов.

При этом на многочисленных форумах мамочки негодуют, почему администрация YouTube рекомендовала к просмотру им такой контент.

«Какая же она душная и нудная. В каждом видео вываливает из себя все новые и новые бессмысленные, скучные и монотонные истории о своей жизни с Михалычем. Даже федеральные каналы заинтересовались! Феномен внезапной её популярности для меня загадка», — написала одна мамочка.

Тем временем Елена Павловна решила продолжать семейную тему. Оказалось, что муж уже давно такой гулёна. Нападки хейтеров (то есть критиков) челябинка ловко отбивает, заявляя, что не гонится за славой и даже отказалась сниматься в передаче у Андрея Малахова и в «Модном приговоре». Однако к советам подписчиков она всё-таки прислушивается и недавно заявила, что села на диету. На волне популярности мамой отличника заинтересовались рекламодатели. И теперь она активно рекламирует украшения и бытовую технику, не стесняясь называть названия фирм.

Семейный бизнес

В прочем, Елена Павловна — не единственный блогер в семье. Колотиловы превратили свою жизнь в настоящее реалити-шоу. И глядя на то, как они шикарно живут и отдыхают, многие уверены, что это довольно лёгкий и прибыльный бизнес. Так, если у бабушки всего 151 тыс. подписчиков, то у её младшей дочери Юлии Ивановой под ником «Мили Ванили» и внучки Алисы под ником «Mimi Lissa» по 1 млн поклонников! Свой канал есть также у мужа Юли и даже её кота. Помимо площадки YouTube члены семьи активно проявляют себя во всевозможных социальных сетях, в том числе ведут прямые эфиры, где напрямую общаются с фанатами.

Контент всех довольно примитивный. Родители рассказывают о причёсках, хобби и многочисленных игрушках дочери. Показывают, как гуляют на детской площадке, ходят по врачам и вместе дурачатся. Кстати, у шестилетней девочки сразу два влога, один из которых — на английском языке.

#pony #mylittlepony

Публикация от Сын Колотиловой — 14-летний Лёва, также имеет два канала. Первый — уже упомянутый «Отличник life» посвящён безумным выходкам подростка. Юноша снимает сериал о навязчивой поклоннице из Челябинска, пробует необычную еду и придумывает забавные челленджи (то есть задания, которые должны повторить другие пользователи интернета). Второй — «Бутербродник» — исключительно про то, как проходить уровни в модных компьютерных играх. Также канал есть у старшей дочери Колотиловой — Нины под ником «Нина Ши», которая из Челябинска перебралась в Сочи. Интересно, что в одном из последних видео девушка также сообщила, что собралась разводиться.

По признанию Нины, ежедневно снимать видео о том, как проходит твой день, довольно сложно. Надо иметь хорошую камеру и ноутбук, много времени уходит и на монтирование ролика. При этом необходимо обладать стойким характером, чтобы спокойно выслушивать злобные комментарии. В одном из последних влогов девушка пожаловалась на то, что за месяц заработала в интернете чуть больше 230 долларов, то есть порядка 15 тыс. рублей.

«Меня часто спрашивают, на что я живу. Удивляются, разве на YouTube можно хорошо зарабатывать. Так вот — как потрудитесь, так и заработаете, — призналась как-то Елена Павловна. — Это тоже труд, который оплачивается. Но это не так просто. Думаете — сняли видео, выложили, и всё у вас пойдут миллионные просмотры? Ха-ха, ждите!»

Судя то потому, как часто стали выходить ролики мамы отличника, 54-летняя домохозяйка решила догнать внучку по количеству подписчиков на своём канале. Она без стеснения признаётся, что чёрный пиар — это тоже пиар. А значит,;«Санта-Барбара» семьи Колотиловых будет продолжаться ещё долго.