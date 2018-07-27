Четвертое горькое военное лето Донбасса: «Кровавое воскресенье» в Горловке

27 июля 2017 года в 14.00 со стороны Дзержинска по Горловке без предупреждения ударила украинская артиллерия, десятки снарядов, выпущенные из установок залпового огня «Град» легли на улицы ничего не подозревающего города и унесли жизни 22 человек. Этот день навсегда вошёл в историю города, как «кровавое воскресенье». Одновременно с артобстрелом Горловки Национальная гвардия Украины пошла на штурм соседнего Шахтёрска, туда с двух сторон вошли колонны бронетехники.

Снимки, которые облетели после того дня весь мир, мёртвая женщина с мёртвым младенцем на руках — 23-летняя горловчанка Кристина Жук и её 10-месячная дочь Кира. Они были названы «Горловская Мадонна», их растиражированность в сети причинила немало страданий матери Кристины. Молодая мёртвая женщина в чёрной футболке с надписью Paris прижимает к себе мёртвую крошечную девочку в залитом кровью платьице.

Совсем недавно русский писатель Захар Прилепин встречался с Ксенией Собчак на канале «Дождь». Я бы хотела на одной из фраз Захара заостриться: «Вот это ваше выставление человека субъектом, вокруг которого надо водить хороводы, вызывает у меня полное презрение».

Человек, вокруг которого не стоит водить хоровод, человек, который меньше, чем Бог, чем Родина, чем семья, чем дети. Кто он, этот человек? Статистический материал, попавший между молотом и молотом, мука на жерновах истории? На Донбассе на сегодняшний день около 8000 погибших мирных жителей и более 200 детей.

Мне бы хотелось «водить хоровод» вокруг каждого из этих людей, но прав Захар, не хороводы водить надо, а остановить убийства. Я не могу спокойно печатать эти цифры, когда я печатаю их, я плачу и представляю себе, что это убито не восемь тысяч неизвестных или известных мне людей, а восемь тысяч меня. И это ломает. Мы же всегда относимся к собственной личности по-особому, по отношению к себе мы исключительны, снисходительны, жалостливы. Это о себе мы думаем, что с нами ничего не случится, думаю, что не ошибусь, если скажу, что горловчанка Кристина Жук, скорее всего, думала также.

В моей семье мне с детства внушался тезис о том, что человек — это вселенная. Мой отец был коммунистом и атеистом, он не настаивал на человеческом подобии Господу, но он был уверен в том, что один человек — это уже огромный мир. С любовью и ненавистью, с ежедневными битвами и поражениями. Но всякого ли человека мы способны воспринимать, как некую замкнутую глобальную систему, поддержание жизни в которой имеет первостепенное значение для мира внешнего? Почему жизнь одних почти ничего не стоит, а жизнь других бесценна? Почему трагедия в редакции газеты «Шарли Эбдо» (7 января 2015 года), унесшая жизни 17 человек, была на устах у всего мира, в то время, как Донбасс в тот же период являл собою одну огромную мишень, по которой без устали работала украинская артиллерия? Чем дончанин или горловчанин хуже парижанина? В контексте вселенной, безусловно. Один и тот же шарик в глубинах космоса, а отношение разное к представителям одного и того же биологического вида. Это огромная несправедливость, которую я никак не могу преодолеть внутри себя. Мы что лицом не вышли? Нет, не лицом, а происхождением.

Последствия обстрела города Горловки Донецкой области

За несколько месяцев до войны я была в Горловке. Горловка — это родина моего литературного редактора, мы посетили Гольму (посёлок городского типа, находится на расстоянии 21 километра от центра города). Гольма тогда и Гольма сейчас — это два разных мира. Медлительная уютная зелёная Гольма до войны и артобстрелянная распятая Гольма сегодня. Мы стояли под огромным тополем во дворе отчего дома литературного редактора и смотрели в небо над Гольмой, мой спутник вспоминал время, когда он был мальчишкой, вспоминал мамочку и отца, свои школьные годы. После той поездки я написала стихотворение о неисчерпаемом небе прекрасной Горловки. Разве мы могли тогда предположить, что совсем скоро начнётся война? Иногда пространство не выдерживает и рвётся, обнажая слои и заброшенные колодцы посреди дворов, где сирень и яблони, где высокий ты остаёшься маленьким… Навсегда. Там пахнет книгами и прочитанным, пахнет крепко, вышколенно, мучительно. Стой под яблоней и гляди на решётки в окнах, стой, покуда в горле не станет сохнуть… Слово за слово, мы вернёмся, на кальке детства абрис каждого обрисован, кто по соседству заливался смехом, судачил, бельё вывешивал. Твоя мама смотрела сны зачастую вещие. Иногда в рулетке времени и пространства вдруг случается сбой, как на той подстанции, по которой ты узнаешь дорогое место, — красный дом внутри прожито́го детства. Узкий вход в подъезд, беседка и сизый тополь. Он всегда был здесь, и всегда галопом вы носились по двору — оголтелые! А теперь ты впаян в иное тело, оно жёстче, суше, что, впрочем, кажется. «Я читаю души…» «Прочти, пожалуйста!» — ты стоишь навытяжку, просишь взглядом. И я вижу небо!.. Его громада, если черпать, так же неисчерпаема, как и эта горловская окраина. А всего через несколько месяцев мир дрогнул и я начала писать совершенно другие стихи, страшные военные тексты, не о любви, а о том, как отчаянно хочется жить, о непонимании войны и её убийственных технологий. Я намеренно в самом начале статьи указала, на, казалось бы, ненужную деталь, на надпись на футболке, в которую была одета в момент смерти горловчанка Кристина Жук. Париж. В последние годы мы много говорим о глобализации, о её экономическом и политическом контекстах, мы говорим о стандартизации законодательств и технологических процессов, но забываем поговорить о глобализации духа. О том, что жизнь любого человека бесценна, без поправок на происхождение и паспортные данные. И пока наш мир будет раздираем условностями сословий и гражданств, пока жизнь одних будет бесценной, а других грошовой, он будет вспыхивать новыми и новыми горячими точками.

Жители Донецка, потерявшие свое жилье, готовятся встретить Новый год в бомбоубежище

И никому не будет дела до этих точек, кроме тех, кто в них живёт, как нет дела вот уже четыре года до нас и наших детей. Мои волосы пахнут гарью, мои руки в масляно-чёрном. Я устала быть божьей тварью среди заживо подожжённых. Моя кожа пропахла дымом, моё платье в цветах и саже. Я немного святой Гарсиа, только кто это им докажет? Под ногами асфальт и щебень, под подушкой словарик матов. Кто-то должен был этот жребий разыграть из людских приматов. Пусть так вышло, накрой водою с головою меня солёной. Сухопутных утешит море, поцелуи спасут влюблённых. Только волосы будут пахнуть ещё долго смертельным ветром, смесью горечи с аммиаком, нашим первым военным летом. (г. Донецк, лето 2014 года)