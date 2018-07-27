Что звезды нам приготовили в августе

В августе Овны проявят присущее им упорство в достижении целей, и подобное рвение не останется незамеченным их руководством. В личных отношениях стоит быть осторожней, чтобы не разрушить все то, что построено с огромным трудом.

Телец

В животе порхают бабочки, вам хочется петь, танцевать и делиться своим настроением со всеми вокруг. Только не надевайте розовые очки: красивый фасад может оказаться лишь иллюзией. Слушайте советы друзей, они намного благоразумнее вас.

Близнецы

Близнецам в августе будет хронически не хватать внимания и заботы со стороны близких людей. Только не думайте, что все про вас забыли. Ваш эгоизм никто не оценит. Лучше помогите родным, они потом точно не забудут вас отблагодарить.

Сейчас вам не стоит ждать ярких перемен, месяц пройдет довольно спокойно и ровно. Вам комфортно и уютно в кругу семьи. Что касается работы и денег, то и здесь придраться не к чему. Значит, можно не переживать по поводу карьеры, финансового положения и любви.

Льву в августе не помешает наконец выбраться к морю. В крайнем случае отправляйтесь за город, погуляйте в лесу и полакомитесь шашлыком. Если же начальник будет против вашего отпуска, то популярно объясните ему: всем уставшим людям нужен отдых.

Самое время подумать о своих проблемах, а не решать постоянно чужие. К тому же их у вас накопилось немало. Конечно, полностью вычер-кивать друзей из своей жизни нет необходимости. Просто скажите им, что срочные проекты требуют вашего незамедлительного внимания.

Вы славитесь тем, что умеете взвешивать все «за» и «против» перед принятием важного решения. Сейчас эта способность вам пригодится как никогда. Перед тем как резко разворачивать свою жизнь на сто восемьдесят градусов, обдумайте все до мелочей.

Скорпион

Гороскоп на август обещает вам не только новые встречи, но и целый океан позитива. Вы даже не огорчитесь, что лето заканчивается, ведь оно запомнилось любовными приключениями, карьерным ростом и отличным отпуском. Так держать, пусть осень будет не хуже!

Стрелец

Вместо того чтобы реализовывать крупные проекты, вы увлеклись пустяковыми затеями. Не лучше ли взяться за голову и потратить время с пользой? Запишитесь на курсы иностранного языка, разгребите завалы и, наконец, обратите внимание на психологические сложности.

Козерог

Козерогов ждет довольно трудное время: вам придется доказывать начальству свою компетентность. Но если научитесь быстро и без паники решать рабочие вопросы, то станете еще крепче и выносливее. Так что соберитесь с силами — и в бой.

Водолей

Нотации родственников начинают вас утомлять, но идти на конфликт не стоит. Поверьте, они желают вам только добра. Поэтому мягко объясните, что вы прислушиваетесь к их советам, но решения все равно хотите принимать самостоятельно.

Вам сейчас море по колено, но все же не беритесь за все дела одновременно — здоровье может не выдержать. Чтобы добиться хороших результатов, составьте график и придерживайтесь его. Тогда вы успеете и ударно поработать, и отдохнуть.