В Братеевской пойме прошли занятия по пилатесу для жителей района старшего поколения

Спортивный комплекс «Южный» в рамках проекта «Московское долголетие» организовал для участников программы открытый урок пилатеса на территории парка в пойме реки Городни 26 июля. Об этом редакции газеты «Братеево» сообщили представители спорткомплекса.

«Урок прошел замечательно, все остались довольны. Занятия проводила тренер по пилатесу Лидия Руссу. Группа состояла из 8-10 участников «Московского долголетия». Наши активные пенсионеры очень хорошо переносят физические нагрузки. Мы организуем занятия на свежем воздухе при благоприятных погодных условиях, в иных случаях проводим бесплатные мероприятия на территории спорткомплекса», — рассказала президент СК «Южный» Ирина Панфелова.

Пилатес включает в себя физические нагрузки, направленные на укрепление мышц, развитие гибкости и постановку осанки. Особенности данной тренировочной системы состоят в том, что упражнения выполняются медленно и плавно при соблюдении ровного дыхания, это роднит пилатес с йогой.