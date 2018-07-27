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В Братеевской пойме прошли занятия по пилатесу для жителей района старшего поколения
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В Братеевской пойме прошли занятия по пилатесу для жителей района старшего поколения 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Спортивный комплекс «Южный» в рамках проекта «Московское долголетие» организовал для участников программы открытый урок пилатеса на территории парка в пойме реки Городни 26 июля. Об этом редакции газеты «Братеево» сообщили представители спорткомплекса.
«Урок прошел замечательно, все остались довольны. Занятия проводила тренер по пилатесу Лидия Руссу. Группа состояла из 8-10 участников «Московского долголетия». Наши активные пенсионеры очень хорошо переносят физические нагрузки. Мы организуем занятия на свежем воздухе при благоприятных погодных условиях, в иных случаях проводим бесплатные мероприятия на территории спорткомплекса», — рассказала президент СК «Южный» Ирина Панфелова.
Пилатес включает в себя физические нагрузки, направленные на укрепление мышц, развитие гибкости и постановку осанки. Особенности данной тренировочной системы состоят в том, что упражнения выполняются медленно и плавно при соблюдении ровного дыхания, это роднит пилатес с йогой.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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