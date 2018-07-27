Что такое социальный интеллект и как его развить

Существует два условных вида интеллекта: традиционный и социальный (который некоторые исследователи также называют эмоциональным). И если о развитии первого написана не одна тысяча статей, то о втором ты наверняка слышал не так часто. Мы решили это исправить.

Коротко о сути Термин «социальный интеллект» был введен в 1920 году американским психологом Эдвардом Ли Торндайком и описывал способность правильно понимать людей для успешного взаимодействия с ними. Другой психолог из Штатов, автор «теории черт личности», Гордон Олпорт считал данный вид интеллекта способностью мгновенно считывать людей и прогнозировать вероятные поведенческие реакции. В 1990 году Питер Сэллоуей и Джон Майер ввели термин «эмоциональный интеллект» (El), который означал способность человека определять эмоции, создавать и управлять ими ради эмоционального и интеллектуального роста. Способность объективно воспринимать окружающую обстановку и взаимодействовать с ней, а также модернизировать ее является основным показателем высокого уровня социального интеллекта (El). Самое интересное, что многие психологи приходят к мнению, что уровень социального интеллекта не связан с уровнем «общего» интеллекта. Достаточно вспомнить Шелдона из «Теории большого взрыва», который обладал весьма впечатляющим IQ (187), но совсем низким El. Грубо говоря, ты можешь обладать сколь угодно высоким интеллектом, но если ты «социально слеп», жизнь твоя легче не станет. Ведь недостаточно быть просто умным — надо уметь адаптироваться под окружающие реалии.

Теперь, когда мы разобрались, что такое социальный интеллект и зачем он нужен, расскажем, как можно его развить.

Научись управлять своими эмоциями

Эмоции могут быть сильным козырем, а могут — и большой проблемой. Важно понимать, где берет начало та или иная эмоция и чем она обусловлена. Если кто-то из окружающих людей вызывает у тебя определенные неприятные чувства, злит или раздражает, не спеши выплескивать на него всю свою желчь. Сначала переведи дух, постарайся понять природу своих ощущений и проанализировать их. Когда ты разберешься с причинами, станет гораздо проще найти решение проблемы. Многому можно научиться у игроков в покер или трейдеров на фондовых рынках, ведь там спокойствие и способность управлять собой значительно повышают вероятность выгодной сделки. Ну и как дополнение: такие черты характера, как спокойствие и невозмутимость, делают тебя более привлекательным в глазах противоположного пола.

Научись «читать» людей

Наше тело может предоставить о нас внушительное количество информации, которую мы можем скрывать. Еще большим клондайком информации является наше лицо. Мимика — это огромный источник информации о человеке, поскольку ее «язык» зародился значительно раньше вербальной коммуникации. Многие ученые сходятся во мнении, что навыки чтения по лицу лежат в нашей генетической памяти глубже, чем лингвистические «надстройки», что делает их более информативными и универсальными. Научиться понимать язык тела могут помочь такие книги, как «Язык телодвижений» Алана Пиза, «Язык тела для лидеров» Гомана Кинси, «Я вижу, о чем вы думаете», написанная бывшим сотрудником ФБР Джо Наварро, и всем известная «Психология лжи» Пола Экмана

Попробуй, находясь в людном месте, понаблюдать за окружающими. Обращай внимание на все детали: чем занимается человек, зачем он это делает, о чем в этот момент думает. Это гораздо интереснее и увлекательнее серфинга «Вконтакте» или залипания в какой-нибудь мобильной игре. Учись понимать людей и их решения — в этом тебе также могут помочь различные художественные фильмы и книги на социальные или межличностные темы, содержащие большую палитру эмоций.

Подстраивайся под окружающую обстановку

Как справедливо однажды заметил Шекспир, «весь мир театр, а люди в нем актеры». Одним из важных навыков социального интеллекта является умение приспосабливаться, грамотно играть определенную роль в подходящей под это ситуации. Ты можешь быть грубым и жестким, но, если тебе надо утешить свою девушку или маму, тебе придется стать мягким и чутким. Постарайся быть гибким в любой ситуации. Это означает, что не надо воспринимать мир однозначно. В различных ситуациях могут быть самые разные решения и варианты — учись видеть их все и подстраиваться с учетом текущих обстоятельств, своих вероятных потерь и выигрышей.

Научись слушать людей

Давай будем честны: для большинства людей процесс диалога ценен возможностью самому что-то рассказывать собеседнику. Нам чрезвычайно нравится, как звучит наш голос, как идет наше рассуждение, и в итоге мы практически не слышим другого человека, что, конечно, не остается без его внимания. Для успешной коммуникации необходимо научиться не отвлекаться ни на какие раздражители, а полностью присутствовать в разговоре. Если ты будешь практиковать полное погружение в диалог, попытаешься взглянуть на мир глазами собеседника, то начнешь замечать, как меняются ваши взаимоотношения в лучшую сторону и растет уровень твоей эмпатии — определяющей способности в развитии социального интеллекта.

Работай над публичными выступлениями

Уметь красиво говорить и правильно выражать свои мысли — значит владеть вниманием. Выступать на публике для многих из нас кажется жуткой идеей, но, поверь, информация, которую ты можешь вынести из этого опыта, бесценна. Однако, чтобы твое обращение было успешным, тебе необходимо полностью подстроиться под настроение публики и ее особенности, а сделать это довольно непросто. По ораторскому искусству существует множество книг, курсов и тренингов. Для начала советуем ознакомиться с «Камасутрой для оратора» Радислава Гандапаса , а также с его лекциями на тему публичных выступлений: у него действительно есть чему поучиться. В начале будет непросто, особенно если ты не особо коммуникабельный, но тут важно через силу преодолеть свои страхи. Начни практиковаться в ораторстве с компании своих друзей или родственников, старайся брать инициативу в разговоре на себя, следи за реакцией слушателей, подстраивайся под нее, а результат, поверь, себя окупит.

Играй в социальные игры

Мафия, покер, монополия и другие «социальные игры» отлично прокачивают навыки по чтению чужих эмоций, сокрытию своих, определению лжи. Кроме того, если игра проходит в непринужденной обстановке и дружеской атмосфере, ты еще и неплохо развлечешься.