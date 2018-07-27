«Неужели оделась»: певица Глюкоза порадовала поклонников элегантным образом

Артистка Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, удивила публику фестиваля «Жара» весьма скромным и элегантным образом. В Сети восхитились преображением Натальи, которая ранее предпочитала появляться на светских мероприятиях в более откровенных нарядах, а некоторые и вовсе не узнали ее в одежде.

Накануне в Баку стартовал ежегодный музыкальный фестиваль «Жара», одним из организаторов которого является бизнесмен и певец Эмин Агаларов . На мероприятие слетелись практически все звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и 32-летняя певица Глюкоза. Ее появление на красной дорожке произвело настоящий фурор, но не из-за эпатажности, а из-за сдержанности образа, которая совсем не свойственна звезде. Наталья, которая любит откровенные фотосессии и сексуальные наряды, на этот раз решила выбрать скромное белое платье в пол с баской. Волосы, уложенные голливудской волной на одну сторону, подчеркнули аристократичный вид Натальи Чистяковой-Ионовой.

В Сети решили, что Глюкоза сменила стилиста, иначе никак не объяснить произошедшие в ее облике метаморфозы. Комментаторы осыпали звезду комплиментами и выразили надежду, что так достойно она теперь будет выглядеть всегда, соответствуя статусу молодой замужней женщины и мамы двоих детей. «Я ее в одежде не узнала» «Наконец-то Глюкоза превращается в леди» «Неужели оделась? Думали, не дождемся» «Сменила стилиста? На голливудскую заезду похожа!» «Ну Наталья здесь бесподобна! Может ведь, когда захочет. Все ее прелестные изгибы обозначились, как надо»

Возможно, Наталья Чистякова-Ионова прислушалась к мольбам поклонников, которые давно просят ее меньше оголяться и записывать больше песен. Кстати, недавно Глюкоза рассказала, что означают татуировки на ее теле, в том числе картинка в виде пирожного на бедре. В Сети при этом пояснения звезды сочли детскими и нелепыми и даже посоветовали ей избавиться от этих рисунков.