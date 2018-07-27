10 подарков для настоящих петербуржцев 

Вместе с сервисом «Юла» мы нашли десять самых петербургских подарков: бронзовая Анна Ахматова, старинные башенные часы и стул смотрительницы Эрмитажа.
Бронзовая Анна Ахматова
Трогательная статуэтка поэтессы Серебряного века с крошечным томом собственных стихов в руках. Чашки Ленинградского фарфорового завода
Отличная альтернатива аляповатым кружкам из сувенирных лавок в центре города — две чайные пары производства Ленинградского фарфорового завода с видами Петербурга в сдержанных пастельных тонах.
Карманные часы 1904 года
Чтобы прослыть интеллектуалом, необязательно просиживать часами в РНБ — можно просто научиться вальяжным движением доставать из брюк антикварные карманные серебряные часы 1904 года производства.
Стул в стиле неоренессанс
Красный бархатный стул конца XIX века, на котором можно почувствовать себя смотрительницей Эрмитажа, не выходя из дома.
Фотоаппарат 1912 года
Старинная камера Volta 105 пережила уже больше века и могла бы фотографировать еще Николая II. Часы со Спасом на Крови
Подарок для по-настоящему солидных господ — выполненные в единственном экземпляре часы с одним из красивейших храмов Петербурга.
Нарды с Петропавловской крепостью
Сделанные вручную деревянные нарды со скульптурой, сидящей у подножия Ростральной колонны, и Петропавловской крепостью. Также — единственные в своем роде.
Полное собрание сочинений А. С. Грибоедова 1911-1917 годов
Удивительно хорошо сохранившееся за век жизни полное собрание сочинений Александра Грибоедова — не поблекло даже золотое тиснение на переплете. Комод XIX века
Неплохой вариант для хранения вещей, если мебель из IKEA не вписывается в интерьер вашей петербургской коммуналки с сохранившейся лепниной и изразцовой печью. Башенные часы
Ореховые башенные часы XIX века — это, может быть, и не самый полезный подарок, но уж точно самый неожиданный.