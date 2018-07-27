10 подарков для настоящих петербуржцев

Вместе с сервисом «Юла» мы нашли десять самых петербургских подарков: бронзовая Анна Ахматова , старинные башенные часы и стул смотрительницы Эрмитажа

Бронзовая Анна Ахматова

Трогательная статуэтка поэтессы Серебряного века с крошечным томом собственных стихов в руках. Чашки Ленинградского фарфорового завода

Отличная альтернатива аляповатым кружкам из сувенирных лавок в центре города — две чайные пары производства Ленинградского фарфорового завода с видами Петербурга в сдержанных пастельных тонах.

Карманные часы 1904 года

Чтобы прослыть интеллектуалом, необязательно просиживать часами в РНБ — можно просто научиться вальяжным движением доставать из брюк антикварные карманные серебряные часы 1904 года производства.

Стул в стиле неоренессанс

Красный бархатный стул конца XIX века, на котором можно почувствовать себя смотрительницей Эрмитажа, не выходя из дома.

Фотоаппарат 1912 года

Старинная камера Volta 105 пережила уже больше века и могла бы фотографировать еще Николая II . Часы со Спасом на Крови

Подарок для по-настоящему солидных господ — выполненные в единственном экземпляре часы с одним из красивейших храмов Петербурга.

Нарды с Петропавловской крепостью

Сделанные вручную деревянные нарды со скульптурой, сидящей у подножия Ростральной колонны, и Петропавловской крепостью. Также — единственные в своем роде.

Удивительно хорошо сохранившееся за век жизни полное собрание сочинений Александра Грибоедова — не поблекло даже золотое тиснение на переплете. Комод XIX века

Неплохой вариант для хранения вещей, если мебель из IKEA не вписывается в интерьер вашей петербургской коммуналки с сохранившейся лепниной и изразцовой печью. Башенные часы

Ореховые башенные часы XIX века — это, может быть, и не самый полезный подарок, но уж точно самый неожиданный.