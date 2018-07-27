Поднять паруса. Народная детская площадка появилась в столице Адыгеи

Вечерами на пересечении улиц Пилотов и Кирова необычайно оживлённо — к палисаднику на ул. Кирова, 49 приходят дети из окрестных домов.

Неделю назад здесь поставили деревянный корабль со штурвалом, пушками, парусами, пиратским флагом и домовёнком на рее. Судно стало настоящим украшением сказочного сквера, который своими руками создал майкопчанин Юрий Волков

Из руин — в сказку

Семейство сов, ёжики и грибы, беседка-теремок, сторож с ружьём у старого колодца, солдат, стоящий в карауле у пушки с ядрами и пороховыми бочками, — у деревянных фигур, сделанных Юрием Волковым, нет-нет да и остановится проезжающая машина или пешеход, чтобы сфотографироваться на фоне необычного сквера. Сам автор никогда не выкладывал фото своих изделий в соцсети.

— А зачем? Не для того сделано. Делаю для души, а не на продажу. А хвалиться не люблю, — говорит Юрий Александрович.

Он переехал с семьёй в Майкоп десять лет назад из г. Апатиты Мурманской области, где больше 20 лет проработал в столярном цехе.

— Переехали в дом — громко сказано. Десять лет назад здесь были руины. Мне было бы проще в чистом поле два колышка забить и на них построить новый дом. Я в первый же день сказал дочери, что дом из развалюхи превращу в сказку. Закатал рукава и принялся за дело. Что зарабатывал, всё вкладывал в дом, — рассказал мастер.

На сказочные превращения, которые завершились лишь три года назад, ушло семь лет. Сначала Ю. Волков дом поднимал практически с нуля, внутреннее обустройство тоже заняло немало времени.

— На севере мы жили в квартире, и о всяких фигурках из дерева речи не было. А тут, когда дом был готов и я стал посвободнее, начал двор облагораживать: то коряжки привезу, то камни. Сначала сделал себе небольшой теремок и мельничку, потом колодец, пробный — шефу своему, контрольный — себе, — смеётся мастер.

И пошло-поехало. Спустя время у дома появился мостик, чьи перила служили ограждением для клумб любимой тёщи, затем сторож с ружьём. Однажды в витрине магазина в Майкопе Юрий увидел пушку, и точно такую же из цемента отлил для себя, к ней — солдата в мундире, ядра и деревянные пороховые бочонки в комплекте. Потом набрал пеньков, нарезал разных грибов. Затем посмотрел в интернете, как выстругать из них фигурки, попробовал. Получились совы и ёжики, которые сегодня украшают палисадник.

Чтобы играли дети

— Весной к нам привозят пятилетнего внука Тимофея. И хотя игр у него много, общения со сверстниками не хватает. Решил я тогда сделать внуку теремок, в на— дежде, что придут сюда играть другие ребятишки. Сделал, оградил, дети сначала стали приходить, но потом всё реже и реже. Тогда-то и родилась идея построить корабль. Вернее, родилась она давно, но приступил я к ней в середине мая, — рассказал Ю. Волков.

В ход пошли отходы производства — сосна, пихта, лиственница, дуб, что оставалось после столярных работ, что знакомые подарили, что сам нашёл. В магазине было куплено только железо, из которого мастер сделал каркас корабля.

— В тот день, когда привёз и начал устанавливать у дома корпус корабля и штурвал на палубе, столько детей набежало, что бесполезно было отгонять. И теперь каждый вечер здесь играют дети. Общения у Тимофея столько, что домой его не загнать, — смеётся мастер. Сколько раз обращались к нему с предложениями продать корабль за любые деньги. И каждый раз он отвечает: «Второй такой сделать могу, но этот не продаётся».

«Меня так воспитали»

Сейчас мастер реставрирует пушку. А недавно из детсада поступил заказ на поделки.

— Я ответил, что обязательно буду иметь в виду. Как только соберётся подходящая коллекция, сразу подарю. Бывает, работаешь над задумкой, а она выходит хорошей, но не такой, как мыслил, или просто надоела. Такие вещи я раздариваю, но не продаю. Для меня есть работа, и есть помощь. За работу деньги беру, за помощь — никогда. Меня так воспитали, я так всю жизнь прожил и меняться не хочу. Поймите, если это купля-продажа, эмоций нет и нет тепла от поделки. Вы на купленную вещь даже глядите по-деловому. А когда это подарок, тепло от него в душу проникает — у человека настроение поднимается, он начинает улыбаться, — рассказывает мастер.

По его словам, сказочный сквер — тоже своего рода бизнес. Только бизнес другого рода.

— Я в него по собственному желанию деньги и силы вкладываю, а взамен в качестве дивидендов получаю массу улыбок и благодарности. И, поверьте, оно того стоит. Деньги можно легко заработать, а улыбка и уважение большого труда стоят, — уверен Ю. Волков.