Ещё
Поднять паруса. Народная детская площадка появилась в столице Адыгеи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поднять паруса. Народная детская площадка появилась в столице Адыгеи 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Вечерами на пересечении улиц Пилотов и Кирова необычайно оживлённо — к палисаднику на ул. Кирова, 49 приходят дети из окрестных домов.
Неделю назад здесь поставили деревянный корабль со штурвалом, пушками, парусами, пиратским флагом и домовёнком на рее. Судно стало настоящим украшением сказочного сквера, который своими руками создал майкопчанин Юрий Волков.
Из руин — в сказку
Семейство сов, ёжики и грибы, беседка-теремок, сторож с ружьём у старого колодца, солдат, стоящий в карауле у пушки с ядрами и пороховыми бочками, — у деревянных фигур, сделанных Юрием Волковым, нет-нет да и остановится проезжающая машина или пешеход, чтобы сфотографироваться на фоне необычного сквера. Сам автор никогда не выкладывал фото своих изделий в соцсети.
— А зачем? Не для того сделано. Делаю для души, а не на продажу. А хвалиться не люблю, — говорит Юрий Александрович.
Он переехал с семьёй в Майкоп десять лет назад из г. Апатиты Мурманской области, где больше 20 лет проработал в столярном цехе.
— Переехали в дом — громко сказано. Десять лет назад здесь были руины. Мне было бы проще в чистом поле два колышка забить и на них построить новый дом. Я в первый же день сказал дочери, что дом из развалюхи превращу в сказку. Закатал рукава и принялся за дело. Что зарабатывал, всё вкладывал в дом, — рассказал мастер.
На сказочные превращения, которые завершились лишь три года назад, ушло семь лет. Сначала Ю. Волков дом поднимал практически с нуля, внутреннее обустройство тоже заняло немало времени.
— На севере мы жили в квартире, и о всяких фигурках из дерева речи не было. А тут, когда дом был готов и я стал посвободнее, начал двор облагораживать: то коряжки привезу, то камни. Сначала сделал себе небольшой теремок и мельничку, потом колодец, пробный — шефу своему, контрольный — себе, — смеётся мастер.
И пошло-поехало. Спустя время у дома появился мостик, чьи перила служили ограждением для клумб любимой тёщи, затем сторож с ружьём. Однажды в витрине магазина в Майкопе Юрий увидел пушку, и точно такую же из цемента отлил для себя, к ней — солдата в мундире, ядра и деревянные пороховые бочонки в комплекте. Потом набрал пеньков, нарезал разных грибов. Затем посмотрел в интернете, как выстругать из них фигурки, попробовал. Получились совы и ёжики, которые сегодня украшают палисадник.
Чтобы играли дети
— Весной к нам привозят пятилетнего внука Тимофея. И хотя игр у него много, общения со сверстниками не хватает. Решил я тогда сделать внуку теремок, в на— дежде, что придут сюда играть другие ребятишки. Сделал, оградил, дети сначала стали приходить, но потом всё реже и реже. Тогда-то и родилась идея построить корабль. Вернее, родилась она давно, но приступил я к ней в середине мая, — рассказал Ю. Волков.
В ход пошли отходы производства — сосна, пихта, лиственница, дуб, что оставалось после столярных работ, что знакомые подарили, что сам нашёл. В магазине было куплено только железо, из которого мастер сделал каркас корабля.
— В тот день, когда привёз и начал устанавливать у дома корпус корабля и штурвал на палубе, столько детей набежало, что бесполезно было отгонять. И теперь каждый вечер здесь играют дети. Общения у Тимофея столько, что домой его не загнать, — смеётся мастер. Сколько раз обращались к нему с предложениями продать корабль за любые деньги. И каждый раз он отвечает: «Второй такой сделать могу, но этот не продаётся».
«Меня так воспитали»
Сейчас мастер реставрирует пушку. А недавно из детсада поступил заказ на поделки.
— Я ответил, что обязательно буду иметь в виду. Как только соберётся подходящая коллекция, сразу подарю. Бывает, работаешь над задумкой, а она выходит хорошей, но не такой, как мыслил, или просто надоела. Такие вещи я раздариваю, но не продаю. Для меня есть работа, и есть помощь. За работу деньги беру, за помощь — никогда. Меня так воспитали, я так всю жизнь прожил и меняться не хочу. Поймите, если это купля-продажа, эмоций нет и нет тепла от поделки. Вы на купленную вещь даже глядите по-деловому. А когда это подарок, тепло от него в душу проникает — у человека настроение поднимается, он начинает улыбаться, — рассказывает мастер.
По его словам, сказочный сквер — тоже своего рода бизнес. Только бизнес другого рода.
— Я в него по собственному желанию деньги и силы вкладываю, а взамен в качестве дивидендов получаю массу улыбок и благодарности. И, поверьте, оно того стоит. Деньги можно легко заработать, а улыбка и уважение большого труда стоят, — уверен Ю. Волков.
АиФ Адыгея: последние новости
В Майкопе стартовал конкурс на лучшую куклу Масленицы Молзаводы Адыгеи готовы обеспечить страну адыгейским сыром «Ростелеком» покажет «Где мои дети»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Родители предложили нам убраться из квартиры»3
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой10
Самую красивую девочку нашли в Нигерии10
Как живут брошенные жены знаменитостей
Новости партнеров
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение