10 трендов этого лета, которые захватили Челябинск. Часть 1

Каждое лето к жителям нашего мегаполиса (да не только нашего) прилипают какие-нибудь популярные веяния. В прошлом году, например, носили джинсы с высокой талией, майнили, крутили спиннеры и стебались над Бузовой. А чем грезят теперь? Мы посмотрели по сторонам, поразглядывали прохожих и составили свою первую «десяточку» (потом будет продолжение) трендов этого лета. Итак:

Самокаты с мотором

Если мода на самокаты — явление древнее и бородатый мужчина, рассекающий на таком виде транспорта, уже давно не вызывает желания позвонить в 03, то самокаты с мотором — тренд новый. Во всяком случае для Челябинска. Этим летом многие ребята продали свои гироскутеры детям и встали на чудо-самокаты с аккумуляторами. Ездить пока предпочитают по обочинам, со скоростью 15-17 км/ч, не больше. Однако и это быстрее, чем пешком, да и веселее, конечно же.

Беспроводные наушники

Все чаще на улицах Челябинска можно встретить людей с беспроводными наушниками, которые синхронизируются с гаджетом посредством Bluetooth. Фишка уже тоже, разумеется, не новая, но сверхпопулярной в южноуральской столице стала недавно. Это, кстати, не сказать чтобы очень дорого, зато чудо как удобно: никаких проводов!

Аквамариновые волосы

Уже несколько лет подряд девушки повально красят волосы во все цвета радуги: красный, ярко-розовый, синий, зеленый, голубой, сиреневый. «Даже кислотно-желтый сейчас стали брать» — говорит продавец в косметическом магазине. Этим летом чаще всего встречаются зеленые оттенки: от салатового до болотного. Но на пике сейчас — аквамариновый, а по соседству с ним — сине-зеленый цвета морской волны.

Греческие сандалии

Прошлым летом глянешь под ноги или на ноги — обязательно увидишь босоножки на массивной ребристой платформе, чаще резиновой. Нынче мода выкинула очередной финт: их вытеснили греческие сандалии с закрытой щиколоткой и со шнуровкой. По крайней мере, челябинские дамы, по нашим наблюдениям, предпочитают именно их. «Девушка с обложки» MAXIM — челябинская блогерша Наташа Краснова — тоже засветилась в такой обуви. От лета-2017 осталась разве что толщина подошвы, но это не обязательный элемент.

Урбанистические ящики

Челябинские урбанисты в последнее время разошлись не на шутку. Чуть ли не каждый день СМИ писали о том, что активисты расписали новый трансформаторный ящик. На ржавых дверцах появлялись то: герои из мультиков Миядзаки, то Пушкин, то девушка с пиццей, то турист, то олененок. Кстати, подборку работ урбанистов мы делали здесь. Правда, за ними не угонишься: после публикации уже появилось множество свежеразрисованных будок.

Поясные сумки

Кэжуальная мода обменщиков валюты на вещевых рынках 1990-х снова на пике популярности. Речь идет о поясных сумках, которые покупают молодые модники и модницы. Чтобы аксессуар смотрелся стильно, их делают в том числе по типу небольшого кожаного кошелька.

Черное мороженое

Цветная шаурма была…черные бургеры тоже… а вот черный пломбир в рожке стал хитом этого сезона. Встречается он практически во всех крупных торговых комплексах города, а ещё в некоторых супермаркетах типа «Золотой подковы» или «Теоремы». На вкус мало чем отличается от классического пломбира, но цвет покупателей привлекает.

Каршеринг

Этим летом в Челябинске запустили первый каршеринг-сервис — с помощью него водитель может арендовать машину всего на несколько часов и даже минут. Пятьдесят машин сервиса разбросаны по парковкам Челябинска. Водителю нужно просто найти с помощью приложения ближайшую свободную машину, сесть за руль и можно кататься по городу сколько нужно. Мы сами теперь постоянно видим машины каршеринга — на стоянках и дорогах. Челябинцы с удовольствием пользуются новой для города услугой, тем самым превращая её в новый тренд.

Фудтраки

В летнее время фудтраки — кухни фастфуда и напитков на колесах — активизируются в связи с теплом, это нормально. Но в этом году в Челябинске на них пошла целая мода. В последнее время помимо фудтраков-бургерных, этим летом к нам приезжал фудтрак с венгерским стрит-фудом, заработал фудтрак с тако и барбекю, а недавно появился фудтрак с корейскими пирожками пян-сё. В завершении добавим, что известная челябинская сеть кофеен купила себе маленькую машинку, с которой продаёт кофе на мероприятиях. То ли ещё будет!

Светящиеся тату

Этим летом, по словам мастеров Elite Tattoo, в городе начали появляться люди, которые набили себе флуоресцентные рисунки на тело. Такие татуировки светятся в темноте при определенных условиях. Ну, зато ночью обладателей таких наколок проще найти.

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