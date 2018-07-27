Москва романтичная: куда сходить на свидание

Лето в самом разгаре, и свидания можно назначать не только в кафе, но и в парках, ведь это так романтично — прогулка у воды. Предлагаем вам подборку самых красивых мест для первого свидания.

Патриаршие пруды. Это место культовое у любителей творчества Булгакова. Находится в центре, поэтому сюда легко добраться. Летними вечерами можно посидеть на берегу и блеснуть эрудицией, предварительно освежив в голове сюжет «Мастера и Маргариты» и " Анны Карениной ". Либо рассказать спутнице, что здесь, в Трехпрудном переулке, родилась Марина Цветаева , и прочесть трогательные стихи (кстати, интерес «классическая поэзия» на Мамбе указали 1,7 миллиона пользователей, а «русская классическая литература» — 3,8 миллиона, так что задумайтесь).

Нескучный сад. Один из самых красивых и больших парков Москвы. Прогулка по нему может занять весь день, но здесь достаточно уютных кафе, чтобы перекусить, и скамеек, чтобы отдохнуть. Парк основан в 1756 году промышленником Прокопием Демидовым, а свое имя получил от усадьбы «Нескучной», которая принадлежала Трубецким. Здесь царит непередаваемая атмосфера творчества и гармонии, а сделать предложение руки и сердца можно на «Аллее влюбленных».

Новодевичий Монастырь. Здесь Петр I заточил свою сестру Софью, которая пыталась отнять у него право на трон. Справа от входа находится Софьина башня, и есть поверье, что если прижать ладони к ее внешней стене и прошептать сердечное желание, то оно обязательно исполнится. Некоторые люди пишут свои желания для верности на стене, и это даже в чем-то похоже на объявления на Мамбе: «Ищу любовь всей моей жизни. Девушку, которая будет любить меня и никогда не предаст».

Сад "Эрмитаж" . Уютный небольшой парк в самом сердце Москвы, в котором любят назначать свидания. Здесь все располагает к романтике — красивый ландшафтный дизайн, кованые беседки, театральная атмосфера и памятник всем влюбленным, большое Серебряное Сердце, внутри которого висит множество колокольчиков, звенящих на ветру. Есть примета, что влюбленные, которые поцеловались около сердца, сохранят свои чувства на всю жизнь.

Усадьба Кусково. Увеселительная резиденция рода Шереметьевых. Здесь практически все сохранилось в первозданном виде и дышит историей любви графа Николая Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой , которой он дал вольную и женился, несмотря на неравное положение.

Скамья примирения на Кадышевской набережной. Милые бранятся — только тешатся, гласит народная мудрость. Если вы вдруг поругались со своей половинкой, то Мамба советует вам назначить свидание на Скамье примирения. Это особое место было открыто 8 июля в День семьи, любви и верности. После того, как вы поговорите по душам, сидя на этой скамье, любовь вспыхнет с новой силой!

Голосовой овраг в Коломенском. Парочки считают его местом силы, ведь здесь находятся два чудодейственных камня, которые исполняют желания влюбленных. Один из них называется «Девичий» и исполняет женские мечты, а другой зовется «Гусь-камень» и исполняет мужские желания. Считается, что особенно сильна «магия» камней, если пара просит о ребенке.