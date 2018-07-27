Почему нас тянет на плохих парней

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Порой уверовать можно в пушкинский афоризм, ставший уже классикой, о том, что сильнее вас девушка полюбит, коли меньше ей внимания уделять будете. Пикаперы эту тему уже давно просекли и используют ловушку-приманку: как ракообразные, делают первый шаг вперед, а после стремительно совершают два назад. И работает же теория! Влипают девушки в эмоциональных тиранов, как ворсинки в пластилин, — так просто не отлепишь. А вокруг все только и говорят о том, что у представительниц прекрасного пола есть дурацкая привычка влюбляться в исключительных мерзавцев и плохишей, а затем страдать и обливаться ведрами слез. Причин у такой тяги к тому, что априори хорошим не бывает, несколько.

Эмоциональная недоступность

Природа наделила женщин потрясающим альтруизмом, где жалость и сердобольность — это стандартные проявления синдрома спасительницы. Именно женщины способны умиляться фотографиям с котятами, сочувствовать и мгновенно «входить» в положение совершенно незнакомых людей и, естественно, верить мужчинам из-за эмоциональной открытости. Внешне симпатичный тип мог и сил-то никаких не прикладывать, а она тут же принимает решение, что его надобно «спасать». Все прочее бедняжка вполне уже способна додумать сама — например, что просто раньше его никто никогда по-настоящему не любил, оттого сердце у него такое черствое. Верит она, что ей нужно продемонстрировать любовь, заботу и нежность, и сразу ледышка Кая в груди оттает, а его благодарности границ не будет. Да только вера эта надуманная никому, кроме самой женщины, и не нужна.

Эффект контраста

В детстве горошинка розовая росла в заботе и уходе, в условиях любви безусловной. И если мама от внешнего мира отгораживала и от всех бед защищала, то девочка в момент взросления оказывается весьма неосведомленной о том, что в мире есть не только белое, но и черное. А тут плохиш Вася при знакомстве подвернулся, и узнала девочка, что можно жить очень-очень весело и заниматься тем, чем мама запрещала заниматься!

Эффект контрастов работает как магнит, если ребенка не просто не учили, а целенаправленно отгораживали от «такой» жизни без комментариев: только попытка в сторону шагнуть — и молча ата-та по рукам. Запретный плод сладок был во все времена, а потому выросшая дочь может запросто влипать исключительно в мерзавцев, потому как они загадочные и совсем другие.

Эмоциональная тирания

Еще одна причина, по которой женщины патологически могут влюбляться в плохих парней, — собственный пример из жизни в виде отношений родителей. Мама могла говорить что угодно, но ее посылы необязательно дойдут до адресата, если папа позволял себе шальное поведение, а в доме часто бывали склоки на повышенных тонах и ссоры с яркими выяснениями отношений. Вот чадо и вырастет с извращенным понятием о норме отношений и создаст собственную ячейку общества точь-в-точь как у родителей.

Неправильные установки

Немалой виной можно также считать и родительский промах в формировании у девушки неправильных жизненных установок, которые корнями уходят в советское прошлое и называются «женской долей». Женская доля действительно была — это феномен исторический. Начало тяжелой женской участи положила война, которая просто выкосила мужчин из рядов человеческого баланса, созданного природой. Те, кто жив остался, да хоть без руки-ноги, косой-хромой, в буквальном смысле стали на вес золота. Хорошо, коли два мужичка на село — есть за кого побороться. Вот кому охота старой девой жизнь прожить? Гордячкой одинокой можно и нужно нынче слыть, но не во времена, когда борщом горяченьким из-под носа последнего бородача уводили. Именно война научила женщин быть терпимыми, податливыми и пластилиновыми, прощать пьянство, побои, а заодно и жадные взгляды налево на свободную еще красотку-соседку Галку.

Мужчин в прямом смысле боготворили — просто за саму принадлежность к мужскому полу. И срез поколения прабабушек воспитали своих дочерей в покорности, в необходимости почитать мужа, не перечить и терпеть. Вот тогда и понятие «ей с мужем просто повезло» реально работало: коли фартанет — муж дельный и негрубый попадется, ты уже счастливица. А коли не повезло — просто терпи, и тогда он не уйдет из семьи. Вот и сейчас многие девчонки воспитаны на теории резиновой терпелки, когда мама уверяла, что мужики все такие и это норма!

Низкая самооценка

И пожалуй, последняя причина, но от этого не менее важная и частая — это банальная низкая самооценка женщины, которая уверена, что такой, как она есть, ее никто не полюбит. Накопает в себе комплексов и недостатков, начиная от маленькой груди и кривого носа, заканчивая ужасным характером и плохим вкусом, и автоматически сформирует себе список аргументов в защиту хамского поведения своего избранника. И будет свято верить, что иного ей не светит, а если от этого откажется, то во веки вечные жить ей с тридцатью кошками. А так хоть при мужчине — спасибо, что с пола поднял да пыль обтер.

Уверенность, что женщин любить можно только за что-то конкретное: за успехи, достижения и даже квартиры, — что за любовь мужчины нужно обязательно бороться и что получать взамен можно только, когда сама все доказала и отдала, как раз и приводит к патологическому и постоянному выбору не тех мужчин. И зачастую грабли эти перестают по лбу бить только после второго, а то и третьего неудачного брака, только если женщина сама не посчитает нужным наконец-то избавиться от комплексов и стереотипов и поменять свои жизненные установки.

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