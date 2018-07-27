Мама поможет? Бруклин Бекхэм ушел из фотографов в fashion-дизайнеры

19-летний Бруклин Бекхэм все еще не определился со своей будущей профессией и теперь ищет себя в новом поле.

Старший из детей Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин, обучавшийся фотографии в нью-йоркской школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке, после год учебы приостановил занятия и не отправился на стажировку. Зато, как сообщает Mirror, Бруклин Бекхэм ведет переговоры с онлайн-магазином BooHooMan о запуске дебютной коллекции одежды.

Вероятно, никогда не работавшего в сфере моды Бруклина поддержит его мать Виктория, которая давно оставила музыку в пользу собственного модного бренда. А как тебе кажется, получится у Бекхэма-младшего поймать волну fashion?

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Фото:Instagram