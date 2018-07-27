5 способов увеличить свою зарплату

За многие годы я понял, что неважно, как старательно вы работаете. Ваши усилия не слишком влияют на то, сколько вы зарабатываете и, что самое главное, на мнение окружающих о том, чего вы стоите. Потенциал заработка зависит только от одного — пользы, которую вы приносите.

Насколько полезен человек, который моет туалеты? Какова ценность того, кто умеет хорошо организовать офисное пространство? А специалиста, который может заставить клиентов воспользоваться вашими услугами? Или работника скорой помощи?

Общество оценивает в деньгах каждое занятие и платит тем, кто может добиться желаемого результата — разумеется, в зависимости от спроса и предложения. Мыть туалеты умеют многие. Мало кто может провести срочную медицинскую операцию.

Что же это значит для потенциала вашего заработка? Как понять, что вы зарабатываете слишком мало, и самое важное: как увеличить свою ценность, чтобы зарабатывать «достойно»? Вот несколько способов.

Узнайте, какую пользу может принести ваша профессия

В каждой индустрии есть установленные роли, а у каждой роли — свои обязанности. Если вы хотите зарабатывать больше, узнайте в чем именно заключается ценность вашей профессии, и поищите компании, которые готовы платить больше таким специалистам и за что.

Приведу пример. В колледже я изучал литературное творчество. Многие говорили мне, что с такой специальностью я буду получать минимальную зарплату. Мало кто порядочно зарабатывает с помощью писательской деятельности. Тогда я решил узнать побольше о своей специальности. Я спросил себя: «Кому может понадобиться хороший писатель и какую пользу я могу принести?»

Оказывается, некоторые руководители компаний не могут связать и двух слов на бумаге. Благодаря своему умению писать и рассказывать истории я смог открыть свою фирму. Но этого бы не произошло, если бы я не разобрался в своей специальности.

Откажитесь от кратковременных прибавок в пользу долгосрочных крупных повышений

Четыре года моя писательская деятельность не приносила мне ни цента. Я работал бесплатно. Если кому-то известному нужен был автор текстов, я пользовался возможностью. Если какому-то стартапу требовался копирайтер, я откликался на предложение. Каждый день я писал статьи на Quora совершенно бесплатно. Я вел гостевые блоги и ничего за это не получал.

И когда я доказал себе и окружающим, что что-то умею, когда набрал 50 тысяч подписчиков в блоге и тысячи человек подписались на мою рассылку, все случилось само собой.

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Пожалуй, это самый важный совет, который я могу дать каждому, кто хочет увеличить свой зарплатный потенциал. Забудьте о мелких повышениях. Забудьте про слова: «Мне бы получить еще за дополнительное время, потраченное на проект».

Забудьте обо всем. Не просите прибавки за дополнительный час работы, лучше попросите познакомить вас с кем-нибудь. Работайте ради искусства. И вы окажетесь на вершине пирамиды, прежде чем успеете это осознать.

Не говорите, что вам нужно больше платить. Показывайте эту необходимость

Я ярый сторонник необходимости персонального бренда. Вы должны создать в интернете образ, который расскажет, кто вы и чем занимаетесь.

Если я загуглю свое имя, то на первых строчках поиска появится мой сайт. На второй строчке будет ссылка на страницу с информацией обо мне. Первые три страницы Google-поиска выдадут вам все — мой сайт, статьи, участие в подкастах и ссылки на меня в соцсетях.

Я оформил все свои странички и постоянно обновляю на них фотографии. Каждый день я публикую где-нибудь статью. Благодаря этому про меня можно легко найти информацию в интернете. Увидев ее, кто-нибудь может задуматься: «Хм, может, поработать с этим парнем?».

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Каждый день со мной связывается около 20 человек только благодаря моему персональному бренду. И мне не нужна ни реклама, ни пиар.

Поэтому я избегаю людей, которые много говорят о том, какие они крутые, но про которых ничего нельзя найти в интернете. Кажется, будто они отстают от времени. Они не публикуют в сети ничего, что доказывало бы их слова.

Хватит рассказывать. Начните показывать.

И это касается не только предпринимателей. Если вы работаете в компании, то вам могут повысить зарплату, если у вас хорошо развит персональный бренд.

«Нельзя оправдываться перед клиентом»

Эту фразу мой ментор говорил мне множество раз, и она постоянно звучит в моей голове.

Как только вы начнете оправдывать свою деятельность и ценность, уделяя основное внимание всяким подробностям, вы проиграете. Да, возможно, в конечном счете вы окажетесь в выигрыше, но мало кому понравится такая победа. Оправдания лишь принижают ценность вашей работы.

Показывайте клиенту свое видение, эмоциональный отклик. Когда я называю клиентам свои цены, они иногда говорят: «Что за абсурд. Я могу нанять копирайтера за $25 в час на Craigslist. Я плачу пять центов за слово».

Да, вы можете сделать такой выбор. И получите просто текст, но не голос, который передаст образ вашей компании и все, чем она занимается. И никто не напишет вам со словами: «Меня очень впечатлила ваша статья».

Я не пытаюсь найти обоснование своим ценам. Я показываю свою реальную ценность, фокусируясь на желаемом результате.

Просто попросите прибавки

Столько людей жалуются на низкий заработок, но никогда не просят повысить им оплату. Очень редко бывает так, что работодатель или клиент однажды просыпается утром, звонит вам и говорит: «Слушай, я хочу платить тебе больше». Обычно все бывает иначе.

Как я уже говорил, люди зарабатывают не сколько заслуживают, а сколько попросят. Если вам кажется, что вы должны получать больше, то вы просто обязаны об этом сказать. Сообщите об этом работодателю или клиенту. И самое главное, вы должны быть готовы к отказу, после которого придется объяснять, в чем ваша польза и почему она требует повышения заработка.

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