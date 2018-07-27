Синдром Хатико, или Почему женщины готовы ждать мужчин бесконечно

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Пожалуй, нет более пронизывающей и душевной повести на свете, чем история о потрясающей привязанности собаки по кличке Хатико к своему хозяину. Но эта история перестает быть прекрасной, когда речь заходит о такой же преданности женщины мужчине, да еще и не совсем взаимной.

Ждун в наше время — это даже не состояние, это диагноз. Ждут у нас женщины по обыкновению того момента, когда любимый наконец-то созреет для предложения и позовет замуж, или когда он перестанет изменять после первого прощения, а может, уже и второго, или что уйдет от жены, ведь он клялся, что уже давно ее не любит. А еще есть такая истинно русская привычка — ждать, когда он изменится, найдет себе нормальную работу и начнет оплачивать счета, а не просто валяться у телевизора с пультом. Некоторые даже умудряются ждать, что тот самый — в их розовом мире он, конечно же, «тот самый» — наконец-то заметит, оценит, влюбится, ведь иначе быть просто не может.

Синдром Хатико

Этих «ждущих» причин на самом деле очень много, но все они имеют одно общее — это несбыточность. Время летит, часы тикают, годы идут, и даже цикличность и статика происходящего вокруг вас почему-то не смущает: вы все равно уверены, что рано или поздно этот пресловутый рак на горе таки свистнет и мир вдруг станет плоским. Почему мечта ваша розовая и похожа на мыльный пузырь? Да просто потому, что для принятия важных решений любому человеку нужен толчок извне. А позиция ждуна, наоборот, бережно сохраняет границы комфорта вашего мужчины — без толчков, без мотиваций его к действиям, без необходимости что-то менять в своей жизни. Зачем? Во-первых, все и так есть, а во-вторых, что имеется, то и устраивает. А значит, и потребность в лишних телодвижениях у мужчины попросту отсутствует.

Манипулятор и Ждун

В итоге мужчина перед собой видит верного ждущего пса, который всегда на страже, всегда рядом, всегда… ждет! Поэтому что-то менять в этой жизни мужчине уже не требуется, его и так все устраивает. Женщина хочет ребенка? Скажем ей, что спланируем, и даже очень скоро, и что почти-почти готов отцом стать, осталось лишь малость — квартиру купить, машину новую взять, а вот по поводу сроков уточнять не будем. В ближайшем будущем — отлично, сойдет. И она сидит рада-радехонька, что он-то не отказывается, он планирует.

И припишет ему еще пару несуществующих черт, например, что ответственный, раз о квартире думает, или что заботливый — машину меняет, чтобы малышу комфортно было в поликлинику ездить, не то что эти безголовые папашки, которые заводят детей и только затем думать начинают.

Резиновое терпение

И в целом получается, что такая ситуация, где оба все понимают, но продолжают поддерживать эту иллюзию нормальной жизни, устраивает и его, и, что самое ужасное, ее. А вот рубить-пилить — это страшно. Страшно терять эту иллюзию возможности положительного исхода. Но если не научиться вовремя обретать голос, откапывать уже из глубины души свое женское самоуважение и не найти смелость, чтобы расставить все точки над нужной буквой, то ситуация эта затянется лет так на десять. Точнее, ровно настолько, насколько хватит вашего резинового терпения. А потом вы пошаркаете ни с чем восвояси, приобретя за это время лишь артрит в коленных суставах и дергающийся от вечного стресса глаз.

И коли вы поняли, что вы ждун, то вам прежде всего необходимо взять свою волю в кулак и громко заявить о своем присутствии — поставить перед фактом и предложить мужчине сделать быстрый и окончательный выбор. Любовь-морковь обязательно станет стимулом к действию, потому как страх потерять избранницу у мужчин, на самом деле влюбленных, намного выше нежелания появившуюся проблему решать. Он и так тянул, как мог, — дальше уже нет смысла.

Естественно, исключения бывают, но уповать на них — это все равно что рассчитывать найти в пачке вареников случайно залетевший пельмень (конвейер иногда ошибается, да). Но искренне верить в то, что ваша история закончится так же, как у Ричарда Гира и Джулии Робертс в фильме «Красотка», — это быть наивной дурочкой.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите