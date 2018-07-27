Россия усилила контроль морепродуктов двух китайских производителей

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости Россельхознадзор с сегодняшнего дня ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении двух китайских производителей рыбы и морепродуктов из-за вредных компонентов, обнаруженных в поставляемых ими кальмарах, следует из опубликованных на сайте российского ведомства документов.

"В связи с первичным выявлением запрещенных и вредных веществ вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции… поступившей в Российскую Федерацию из Китая", — сообщает Россельхознадзор.

Ведомство уточняет, что в сушеном кальмаре компании Dalian Donglin Food обнаружили ртуть, а в сушеном кальмаре с перцем и кунжутом Yantai Youmei Food — дрожжи и плесень.