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Россия усилила контроль морепродуктов двух китайских производителей
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Россия усилила контроль морепродуктов двух китайских производителей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россельхознадзор с сегодняшнего дня ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении двух китайских производителей рыбы и морепродуктов из-за вредных компонентов, обнаруженных в поставляемых ими кальмарах, следует из опубликованных на сайте российского ведомства документов.
"В связи с первичным выявлением запрещенных и вредных веществ вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции… поступившей в Российскую Федерацию из Китая", — сообщает Россельхознадзор.
Ведомство уточняет, что в сушеном кальмаре компании Dalian Donglin Food обнаружили ртуть, а в сушеном кальмаре с перцем и кунжутом Yantai Youmei Food — дрожжи и плесень.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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