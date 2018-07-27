Лиза Арзамасова: «Я изучила все магазины стройматериалов и рынки»

У актрисы Лизы Арзамасовой лето выдалось весьма насыщенным. Во время пребывания в Ессентуках на фестивале популярных киножанров «Хрустальный источникъ» девушка рассказала WomanHit.ru, что вместе с коллегами проходила процедуры и пила бесценную лечебную воду.

«Я познакомилась с совершенно новым видом отдыха — санаторным. Никогда обо мне так не заботились и не делали столько полезного для моего здоровья. Очень хочу сюда вернуться на недельку или больше, чтобы понежиться в одном из санаториев. Это и красиво, и полезно, и приятно! Люди волшебные! Гостеприимные, деликатные! Парк в Кисловодске — чудесный! Хочется еще непременно много-много там гулять. Я уехала чуть раньше, так что не успела побывать на многих экскурсиях, поэтому желание вернуться огромное, чтобы все-все посмотреть!» — поделилась впечатлениями артистка.

Стоит отметить, что отдых для Арзамасовой действительно стал не лишним, поскольку у нее выдалось весьма насыщенное лето: впервые в жизни Лиза решилась сделать ремонт сама.

«Этим летом впервые самостоятельно затеяла ремонт в маминой квартире. Захотелось показать, какая я уже взрослая и как могу справиться с глобальной бытовой задачей. Сначала ремонт показался страшным кошмаром, никак не могла вникнуть в строительные тонкости, но в процессе втянулась, и теперь уже даже жалко, что он заканчивается. Оказалось, что менять и обновлять пространство — невероятно увлекательно и вдохновляюще! Изучила все магазины стройматериалов и строительные рынки. Познакомилась с замечательными людьми в профессии. Восхищаюсь теми, кто своими руками умеет создавать красоту в доме! Безмерно уважаю их труд. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем, кто у нас работал», — заключила звезда.