«Бесплатный сыр»: почему за счастье приходится платить?

Существует народное поверье: удача не дается просто так, и если сегодня кому-то очень повезло, то завтра жизнь обязательно предъявит ему счет. Поэтому на любое внезапное везение, радость или удачу многие реагируют с настороженностью, машинально готовясь к неприятностям и озираясь в поисках «мышеловки».

Суеверий и оберегов на эту тему тоже множество: сплюнуть через плечо, постучать по дереву и т.п. Народные приметы отражают статистические наблюдения, отмечает психотерапевт, коуч Александр Полищук . «Люди, веками сталкиваясь с каким-то явлением и не находя ему объяснений, придумывают ритуалы. Сами по себе они не несут никакой нагрузки, но направлены на то, чтобы не возгордиться, не кичиться своей удачей и снизить при этом тревожность», — говорит собеседник «МИР 24».

Но каковы причины этой тревожности и ожидания «расплаты»?

Проблема, как и у самосбывающихся пророчеств, во внутреннем настрое человека и его неготовности к «дару судьбы». Человек, на которого счастье свалилось неожиданно, бывает дезориентирован и потому совершает ошибки.

Немаловажен и «вшитый» в человеческий мозг страх потери достигнутого. «Проводились исследования и психологические тесты, в ходе которых выяснилось: люди гораздо сложнее расстаются с тем, что уже присвоили. В ходе одного теста студентам раздали (подарили) какие-то безделушки с условной стоимостью 10 долларов, а потом спросили: за сколько они готовы вернуть или перепродать эту вещь? Большинство назначили цену выше первоначальной стоимости — 15, 20 долларов и т.д. Это говорит о том, что любая „моя“ вещь резко повышается в цене, безотносительно ее реальной ценности. Так что наш мозг — „скряга“, он старается держать все свое при себе, и человек боится потерять больше, чем приобрести», — поясняет эксперт.

Поэтому если предложить людям рискнуть своими деньгами, но с перспективой двойного выигрыша, или сохранить имеющееся, но без прибыли, большинство, руководствуясь принципом «лучше синица в руках, чем журавль в небе», предпочтет второй вариант.

«Так устроен наш мозг: мы стараемся удержать то, что есть, и если к нам прилетает еще какая-то позитивная неожиданность, к которой мы не готовы, мозг стрессует. Это позитивный стресс, но тем не менее. Человек начинает бояться, что это новое у него пропадет, его украдут — потому что он уже это присвоил, и оно повысилось для него в цене. Эта тревожность толкает человека на неверные поступки, в результате которых он может все потерять», — поясняет психотерапевт.

На тревожность накладываются и установки из детства. ««Большие деньги — это большие проблемы», «каждый сверчок знай свой шесток», говорят нам в детстве, — напоминает эксперт. — Родители учат нас не связываться с рисками, чтобы обезопасить и оградить от потерь. Поэтому в ситуации внезапно привалившего счастья человек вспоминает, что за это самое счастье вроде как нужно было побороться». Следовательно, если борьбы не было, счастье воспринимается как незаслуженное.

Так что к счастью и успеху нужно быть морально готовым. «Чтобы в сосуд поместилось сто литров жидкости, он должен вмещать эти сто литров, иначе сосуд треснет. Поэтому человек, не понимая собственной природы, механики своей нервной системы, совершая в такой ситуации неверные действия, притягивает проблемы. Или ждет „наказания“, чтобы пострадать и тем самым „оплатить“ удачу. И так как мозгу дана команда найти наказание, он его находит. Человек безотчетно идет туда, где сталкивается с проблемой, а потом говорит: „я так и знал, за все приходится расплачиваться“. Но это все игры разума. Человек может огрести от жизни, ничего при этом не получив, или наоборот — это никак не связанные вещи, нет никакой закономерности», — уверен психотерапевт.

Более склонны ожидать «расплаты» люди, лишенные в детстве безусловной родительской любви и вынужденные добиваться ее тяжким трудом. Установка, что «ничего не дается даром», и чтобы что-то получить, нужно десять раз вывернуться наизнанку, в принципе, разумна, но в меру.

«Конечно, чтобы сорвать с дерева плод, нужно пройти ножками, залезть на дерево, приложить какие-то усилия. Чтобы чего-то добиться, нужно потратить свои силы, время, нервы. Это естественные причинно-следственные связи. Но из этого не следует вывод, что абсолютно все в жизни достигается титаническим трудом, и нужно много пахать, чтобы получить хоть чуть-чуть — это уже «накрутки» со стороны родителей, которые исходят из собственного, не всегда идеального опыта», — поясняет врач.

Люди, которые постоянно чувствуют себя виноватыми, тоже склонны автоматически искать наказание за любой «ништяк». В детстве в них сформировалось убеждение, что при любых раскладах они всегда не правы, и за это их могут или наказать, или простить. Но у кого просить прощения в случае какого-то везения не понятно, а вот наказание для них — что-то вроде индульгенции, что счастье «отработано» и можно расслабиться. Соответственно, внушаемые люди этого типа верят в «кару небесную», очень боятся быть счастливыми и ищут причинно-следственные связи там, где их нет. По их логике, если счастье вдруг случилось, то неминуема и «кара», которая может настигнуть хоть через год, хоть через два — точнее, будет подтянута к ранее имевшей место ситуации «за уши» и истолкована именно в качестве «кары». А некоторые устраивают себе наказание вручную — например, нанося себе травмы или причиняя себе еще какой-то вред.

Правильное восприятие счастья — это ощущение его как следствия собственных действий, а не бонуса, за который последует расплата. «Но таких внутренне стабильных людей достаточно мало, потому что на большинство влияет социум и культура со своими установками, в частности, о том, что хвататься успехом — зазорно, его надо скрывать. Конечно, хвастаться — плохо, но и переживать по поводу счастья — тоже лишнее. А люди — особенно с советским менталитетом — привыкли страдать, упиваться своими несчастьями и рассказывать, как все плохо. Все эти тараканы варились в головах советских людей десятки лет, и выгнать их довольно сложно», — считает эксперт.

Но бывает и так, что на человека сваливается совсем уж неслыханная удача, ни подготовиться к которой, ни признать как нечто должное, само собой разумеющееся, невозможно. Например, некоторое время назад один бельгийский дворник выиграл в лотерею 168 миллионов евро (после чего сразу же уволился с работы), а на днях уже полмиллиарда долларов выиграл в лотерею житель США. Конечно, если такое везение свалится на мультимиллиардера, он это, возможно, даже не заметит, а для дворника такое событие — из разряда одного шанса на миллион. Но вот счастье ли это — вопрос дискуссионный, полагает Александр Полищук.

«Выиграть такое состояние человеку, прямо скажем, небогатому — это все равно, что обычному мужичку с улицы предложить в спортзале нагрузку качка. Качок к таким нагрузкам привык, его тело адаптировано, для него это приемлемо, а обычный человек там просто умрет. Статистически доказано: 70% тех, кто выигрывал очень крупные суммы денег, спивались или уходили в наркотики, другие теряли эти деньги, да еще и влезали в долги, и только 5% вкладывали эти суммы в какой-то бизнес — причем не всегда успешный, поскольку у них не было соответствующих навыков. Так что нетренированная психика — то же самое, что нетренированное тело, и такие крупные выигрыши принесут их обладателям лишь страдания. Многие из них потом признавались, что лучше бы этих выигрышей не было. Хотя спроси каждого на улице, хочет ли он выиграть пару миллионов — полагаю, согласятся все. Но если эти миллионы им раздать, у большинства начнутся проблемы», — говорит психотерапевт.

Так что тренироваться быть счастливым, богатым и успешным нужно постепенно, шаг за шагом, чтобы в нужный момент просто быть к этому готовым. Причем вопрос именно в готовности быть счастливым, а не «заслуженности». «Есть ближайшая зона развития: если человек, допустим, прыгает на два метра, он не должен ставить себе цели прыгнуть завтра сразу на десять — или он покалечится. Он должен ставить перед собой реалистичные задачи — 2.20, 2.30 метров. И так, постепенно, можно дойти и до рекордов. А тот, кто хочет сразу все, просто убьет себя — если не физически, то психологически», — подытожил эксперт.

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